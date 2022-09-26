· عملاء شركة "LEDC" كانوا يعانون من انقطاع الاتصال وخسائرهم بلغت 160 ألف دولار سنويًا.. وحلول شنايدر إلكتريك ستمكن الشركة من تصميم وبناء مركز بيانات متطور يوفر 80% من التكلفة

· كريس ثورب: أسسنا "LEDC" لسد الفجوة الرقمية التي يعاني منها الإقليم.. تقنيات شنايدر إلكتريك تمكنا من منح عملائنا خيارًا أكثر استدامة وفاعلية

· قال جو كراباروتا: شراكتنا مع "LEDC" مكنتهم من تحسين الأداء وإنتاج شبكة فعالة من حيث التكلفة

القاهرة، مصر - تتويجا لجهودها في تعزيز عمليات التحول الرقمي، أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، استخدام شركة مراكز البيانات الرائدة Leading Edge Data Centers "LEDC"، تقنية مركز البيانات المتطورة والمعتمدة الجاهزة من شنايدر إلكتريك لتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية للإقليم الاسترالي، علمًا بأن “LEDC" هي شركة اقليمية توفر لجميع الشركات والمؤسسات إمكانية وصول أكبر إلى السحابة الموزعة، أو مراكز بيانات الحافة، وذلك من خلال اتصال موثوق وفعال من حيث التكلفة.

بحثًا عن الحلول المستدامة والتي تتميز بالمرونة في نفس الوقت، وذلك لتلبية احتياجات ومطالب العملاء المتطورة لشركاتهم، قامت شركة "LEDC" بالاستعانة بحلول شركة شنايدر إلكتريك لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات الحافة من المستوى الثالث، وقبل أن يتم نقلها إلى الموقع يتم تصميم وبناء واختبار مراكز البيانات في الاقليم الأسترالي، وذلك من أجل إزالة العديد من تعقيدات البناء التقليدية والتأكد من إنشاء كل منشأة جديدة بنفس الجودة والمتانة والموثوقية التي كانت تتمتع به السابقة. بالإضافة بالطبع إلي تحسين الاداء والتمتع بالموثوقية، علمًا بأن شركتي شنايدر إلكتريك و"LEDC" ستعملان مستقبلًا على قيادة الحلول الأكثر كفاءة وقوة لدعم مراكز البيانات بها، وانه سيتم تنفيذ ذلك في سلسلة من مراكز البيانات المتطورة المصممة خصيصًا لتكون أكثر فاعلية للمجتمع الذي تخدمه.

ويتيح التعاون بين شركتي شنايدر إلكتريك و"LEDC" تقديم ما يلي:

· إمكانية الوصول والاختيار: حيث ستمكن العملاء من خلال توفير خيارات أكبر للوصول المباشر والسهل إلى السحابة، وهو ما سيمكن العملاء من الاستمتاع باتصال أسرع من خلال شبكة مراكز البيانات المتطورة

· الاستقرار والموثوقية: فمع مراكز بيانات متطورة آمنة ومعتمدة من المستوى الثالث، سيمكن للعملاء تحمل أصعب الظروف الجوية داخل البلاد، خاصة وأن تلك المراكز ستوفر التكرار والتسامح مع الخطأ، بالإضافة إلى تقديمها الحماية اللازمة من انقطاع التيار الكهربائي.

· ستشمل الشراكة فوائد قابلة للقياس للعملاء المحليين داخل اقليم استراليا الاتصال المحسن، والاستضافة التنافسية، والقدرة على تطوير إنترنت الأشياء، والمدن الذكية، في جميع أنحاء أستراليا، وذلك من خلال بنية تحتية مبتكرة للنمو.

ويربط بين جميع هذه الأجهزة برنامج EcoStruxure IT Expert الخاص بشنايدر إلكتريك، الذي سيوفر رؤى استباقية حول الأصول الهامة التي تؤثر على صحة وتوافر بيئة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى لوحة معلومات قابلة للتخصيص، وإدارة الجهاز عن بُعد، والقيام بعمل تقييمات لسلامة الجهاز والثغرات الأمنية التي قد يتعرض لها، كما يوفر البرنامج لـ"LEDC" رؤية مستمرة على مستوى الموقع.

وقد أكد كريس ثورب، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "LEDC" قائلًا: "قُمنا بتأسيس شركة Leading Edge Data Centers منذ اربعة سنوات، وتحديدًا في عام 2019، وذلك بهدف سد الفجوة الرقمية التي كان يعاني منها الإقليم (المناطق المأهولة من أستراليا)"، وأضاف: "لسنوات طويلة عان الاقليم الاسترالي من ضعف وعدم موثوقية الاتصالات الإنترنت، بالإضافة الي تكلفتها المرتفعة، وذلك بالطبع مقارنه بنظرائهم في المدن الكبري حول العالم"، وأوضح قائلًا: "اليوم، ومع مركز البيانات المتطورة المعتمد من شنايدر إلكتريك، والتي يمكن تكرارها بسرعة في مواقع إقليمية متعددة عبر أستراليا، تمكنا أخيرًا من القدرة علي منح عملائنا خيارًا أكثر استدامة وفاعلية، وذلك من حيث التكلفة المناسبة، ومن حيث القدرة علي الوصول إلى السحابة بشكل موثوق."

علي الجانب الأخر قال جو كراباروتا، نائب رئيس قطاعات العملاء الاستراتيجيين في شنايدر إلكتريك: "وسط الجائحة العالمية لفيروس كورونا التي يتعرض لها العالم اليوم، أصبح العمل عن بُعد ضرورة مُلحة، خاصة بعد أن أصبحت الفوارق الرقمية أكثر وضوحًا"، وأضاف: "من خلال الشراكة مع شنايدر إلكتريك، بدأت شركة "LEDC" في الإنتاج، وذلك بالطبع مع التركيز علي تحسين الاتصال والموثوقية، إلى جانب القدرة على طرح شبكة فعالة من حيث التكلفة".

جدير بالذكر، إنه خلال السنوات السابقة، كان العملاء المحتملين لشركة Leading Edge Data Centers "LEDC" يعانون من الانقطاع في الاتصال، وهو ما كان يكبدهم خسائر تصل تكلتها إلى حوالي 160 ألف دولار في السنة الواحدة، ولكن مع دعم وابتكارات وحلول شركة شنايدر إلكتريك، ستتمكن"LEDC" من تصميم وبناء مركز بيانات متطور معتمد ومُعد مسبقًا وقابل للتكرار بكفاءة عالية، وهو ما سيوفر لعملائها ما يصل إلى 80٪ من تلك التكلفة.

حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

www.se.com

#بياناتشركات

- انتهى -