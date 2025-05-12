دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك يونيلومن (Unilumin)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات شاشات العرض بتقنية LED وحلول الإضاءة الذكية، في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات 2025" (CABSAT 2025)، والمقام بالتزامن مع معرض "إنتغريت الشرق الأوسط" (Integrate Middle East)، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وتعتزم يونيلومن خلال مشاركتها الكشف عن مجموعة من حلول العرض الضوئي الذكي "ميتا-سايت" (Meta-Sight LED)، التي طوّرت خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعات البث والإنتاج الإعلامي، والحلول السمعية والبصرية الاحترافية، والتعليم، والبيئات الفاخرة الراقية. وتأتي هذه المشاركة في سياق التزام الشركة الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تقديم تقنيات مبتكرة تُسهم في إثراء التجارب البصرية وتعزيز كفاءة البنى التحتية الرقمية والبصرية.

في الجناح H2-C10، تستعد يونيلومن للكشف عن أحدث شاشاتها فائقة الدقة من طراز ULWIII MIP 0.9 وسلسلة UMicro، المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الدقيقة لغرف التحكم واستوديوهات البث. وتمتاز هذه الشاشات بجودة صورة استثنائية من حيث التباين العالي والتجانس البصري، ما يضمن دقة ووضوح الرؤية حتى في أكثر البيئات التقنية تطلبًا، ويجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة دون أي تنازل عن الثبات البصري أو الأداء. كما تستعرض الشركة شاشة UTV SC135 LED التفاعلية المتكاملة، والتي صُممت لتلبية احتياجات بيئات العمل الحديثة، حيث تجمع بين تقنيات اللمس المتعدد، وأدوات الشرح المدمجة ودعم متكامل لمؤتمرات الفيديو، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لقاعات الاجتماعات والفصول الدراسية الذكية يعكس توجه الشركة نحو حلول مخصصة للمستقبل الرقمي.

وفي إطار سعيها المتواصل لدفع حدود التفاعل البصري، تكشف "يونيلومن" عن حلها المبتكر "Udesign SV" ، وهو عبارة عن شاشة LED شفافة ثلاثية الأبعاد بتقنية الهولوغرام تجمع بين شفافية تصل إلى 92% وتأثيرات ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات. وتوفر هذه التقنية تجارب بصرية غامرة تُعد مثالية لمتاجر التجزئة، والمطارات وحملات التسويق التجريبي. كما تستعرض الشركة سلسلة "Unatural Texture"، التي تُجسّد اندماج الصور الرقمية مع الأسطح الملموسة بطريقة سلسة ومبتكرة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتصميم المساحات وتجارب العرض الإبداعي.

وقال جاسم نالاكام بارامبيل، مدير قسم الثقافة والترفيه العالمي في يونيلومن: يظل معرض" كابسات" من بين الفعاليات القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح للمتخصصين في القطاع فرصة فريدة الاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات العرض والإضاءة ضمن منصة واحدة. ومع التوجه المتسارع من الحكومات والقطاع الخاص نحو الاستثمار في بنية تحتية للمدن الذكية، نركز في يونيلومن على تقديم حلول متكاملة تجمع بين تقنيات التصوير فائق الدقة، وإدارة المحتوى عبر الشبكات والتشخيص عن بُعد لتلبية متطلبات المستقبل الرقمي."

وأكدت "يونيلومن" التزامها المتنامي تجاه سوق الشرق الأوسط من خلال تأسيس مراكز عبر تأسيس مراكز خدمة محلية وتوقيع شراكات استراتيجية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان سرعة الاستجابة، وتوفير الدعم الفني في الموقع وتقديم حلول تكامل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل سوق.

وسيكون فريق عمل "يونيلومن" متواجدًا على مدار أيام معرض "كابسات 2025"، لاستعراض أحدث ابتكارات الشركة، وشرح إمكانات منتجاتها المتقدمة ومناقشة آليات التنفيذ، إضافة إلى بحث فرص التعاون مع مزوّدي حلول الأنظمة والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

نبذة عن شركة يونيلومن

تعد يونيلومن واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول شاشات العرض والإضاءة بتقنية LED، حيث تلتزم بتقديم تقنيات بصرية متقدمة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من المدن الذكية وتجارة التجزئة، وصولاً إلى الفعاليات الحية والتطبيقات السمعية والبصرية الاحترافية. وترتكز الشركة في رؤيتها على الابتكار والجودة والاستدامة، حيث توفّر حلولًا متكاملة مدعومة بقدرات بحث وتطوير قوية وشبكة خدمات عالمية. وتُمكّن يونيلومن شركاءها وعملاءها في أكثر من 160 دولة من ابتكار تجارب بصرية أكثر تفاعلية وتأثيرًا.

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