

ستستثمر مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وتوافق على الاستحواذ على "يوداسيتي" لتلبية حاجة العملاء الكبيرة للتدريب

تستخدم منصة التعلّم بالذكاء الاصطناعي محرك التوصيات لتقديم تجارب تعلّم مخصّصة للفرق التقنية والمستخدمين بمجال الأعمال والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة



الرياض: أعلنت أكسنتشر (بورصة نيويورك: ACN) اليوم إطلاقAccenture LearnVantage لتزويد عملائها بخدمات التعلم والتدريب التكنولوجي الشاملة التي ستساعدهم على إعادة بناء مهارات موظفيهم وتحسين مهاراتهم في مجال التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل مؤسساتهم وتحقيق قيمة أكبر للأعمال.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى مساعدة القادة في مختلف الصناعات والحكومات على التعرف بسرعة على الفجوات في المهارات الأساسية التي تنشأ عن تطور التقنيات ومن ثم توفير التدريب اللازم لسد تلك الفجوات بسرعة وعلى نطاق واسع، ويتضمن ذلك تقديم تجارب تعلّم مخصّصة لمجموعة واسعة من الموظفين التقنيين والمستخدمين بمجال الأعمال، بدءًا من الذكاء الاصطناعي المتخصص وعلوم البيانات والتدريب على الأمن السيبراني والسحابي لمحترفي تكنولوجيا المعلومات إلى التدريب على الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وقادة الأعمال.

وستستثمر الشركة مليار دولار في LearnVantage على مدى ثلاث سنوات، وقد وافقت على الاستحواذ على يوداسيتي لتطوير خبرة أكسنتشر العميقة في التعلم والتدريب وتوسيع نطاقها للعملاء ولتلبية الطلب المتزايد على المهارات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. ووفقًا لأبحاث شركة أكسنتشر، يقول قادة الأعمال إن التحدي الأول بالنسبة لهم هو عجزهم عن تحسين مهارات قواهم العاملة، حيث بدأت 51% من المؤسسات في رؤية تأثيرات سلبية ناجمة عن تفاقم النقص في مهارات تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يقول 94% من الموظفين إنهم يريدون تعلم مهارات جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن 5% فقط من المؤسسات توفر تدريبًا واسع النطاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأكسنتشر: "نحن مهتمون للغاية بمساعدة عملائنا على صنع المواهب- بحيث يقوم الأفراد باستخدام التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مؤسساتهم- وجزء مهم من ذلك هو الاستثمار في التدريب المخصص للصناعة وتطوير المهارات التكنولوجية. كما نعمل على توسيع قدرات أكسنتشر العميقة كمؤسسة تعليمية عالمية المستوى لمساعدة عملائنا على تحقيق أهداف نمو أعمالهم وتمكين موظفيهم من تطوير المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي يوفرها التغيير التكنولوجي".

وقد ساعدت أكسنتشر العديد من المؤسسات والشركات في رفع كفاءة موظفيها ولاسيما فيما يتعلق في مجال إعادة ابتكار الأعمال ، بما في ذلك شركة الأدوية الحيوية Merck (المعروفة باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا).

وقال ديف ويليامز، النائب التنفيذي للرئيس والمدير التنفيذي لشؤون المعلومات والتقنيات الرقمية في Merck: "تؤثر التقنيات الرقمية والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي على كل جانب من جوانب أعمالنا كشركة حيث تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في اكتشاف وتطوير الأدوية واللقاحات وتصنيعها وتزويد المرضى بإمكانية الوصول إليها. ولكي نواصل الوفاء بوعدنا بتسخير إمكانات العلوم المتقدمة لإنقاذ حياة الناس وتحسينها في جميع أنحاء العالم، فإننا نستثمر في موظفينا. وفي إطار مبادراتنا لتعليم المواهب، أطلقنا برنامجًا تدريبيًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لموظفينا بالشراكة مع أكسنتشر لتنشئة قادة رقميين على مستوى عالمي".

وتستثمر أكسنتشر أكثر من مليار دولار سنويًا في مجموعة واسعة من خدمات التعلم والتدريب لأكثر من 700 ألف موظف، وتقدّم حوالي 40 مليون ساعة تدريب سنويًا. وعلى سبيل المثال، يساعد التدريب أكسنتشر على تحقيق أهدافها لمضاعفة عدد المتخصصين ذوي المهارات العالية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي إلى 80 ألفا، وستقوم الشركة بتدريب 250 ألف متخصص في مجال التكنولوجيا بحلول نهاية السنة المالية 2024. وقد قامت شركة أكسنتشر بالفعل بتدريب أكثر من 600 ألف من موظفيها في أساسيات الذكاء الاصطناعي.

كما استثمرت أكسنتشر في إنشاء منصة تعلّم بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع منصات التعلم الموجودة في المؤسسات. وبمساعدة محرك توصيات الذكاء الاصطناعي، تقوم المنصة بإعداد أفضل محتوى تعليمي من أكسنتشر ومزودي الطرف الثالث لتقديم رحلة تعلّم مخصصة تتوافق مع مجالات التعلم ذات الأولوية.

وستقدّم LearnVantage برامج تعليمية تكنولوجية مخصصة؛ وأكاديميات تكنولوجية متخصصة مصممة مسبقًا؛ وخدمات منح شهادات التعلم للمنظومة؛ وخدمات مدارة لقدرات التعلم الخاصة بالعميل. كما ستوفر LearnVantage برامج شهادات نانو معتمدة عبر الإنترنت بهدف تزويد المستخدمين بالخبرة العملية والمهارات ذات الصلة بالصناعة في المجالات المتخصصة.

ومن خلال الاستحواذ على يوداسيتي، ستحصل أكسنتشر على قدرات الشركة في دمج المحتوى الخاص وخدمات الخبراء وتكنولوجيا التعلم القابلة للتطوير ويتوافق الاستحواذ مع نهج أكسنتشر طويل الأمد للتعلم من خلال التدريب الرسمي والتعلم عن طريق العمل والتدريب من قبل الخبراء. وسينضم أكثر من 230 متخصصًا في يوداسيتي إلى أعمال LearnVantage. وتوفر يوداسيتي دورات تدريبية بلغات متعددة تضمّ اللغة الإنكليزية والعربية والكورية والاسبانية. وستكون مجموعة خدمات LearnVantage الكاملة متاحة في وقت لاحق من هذا العام بعد إتمام عملية الاستحواذ.

وستعمل LearnVantage مع شركاء المنظومة التكنولوجية، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud وMicrosoft، لتوفير محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي والتدريب التكنولوجي ذي الصلة بالصناعة والشهادات السحابية لعملائهم المشتركين. وستعمل أيضًا مع شركاء تعلّم عالميين آخرين، بمن في ذلك Pluralsight وCoursera وWorkera وSkillsoft.

وقال كيشور دورغ، المدير العالمي لـ LearnVantage: "لقد أدى البروز السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة حاجة عملائنا إلى تدريب موظفيهم وتحسين مهاراتهم في مجال السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي أثناء قيامهم ببناء جوهرهم الرقمي، وهو أمر ضروري لإعادة الابتكار. ولن تساعد LearnVantage عملاءنا على تعزيز أهداف أعمالهم فقط ولكن ستساعد موظفيهم أيضًا على بناء المهارات التي سيحتاجونها للموجات التالية من التغيير التكنولوجي".

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-انتهى-