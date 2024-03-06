ماونتن فيو، كاليفورنيا: أكملت أكسنتشر (بورصة نيويورك: ACN) الاستحواذ على شركة يوداسيتي، رائدة التعليم الرقمي التي تمتلك خبرة متعمقة في تطوير وتقديم دورات تعليمية تكنولوجية خاصة تمزج بين مرونة التعلم عبر الإنترنت وفوائد التدريس الإنساني. ولم تكشف أكسنتشر عن شروط الصفقة.

وسينضم فريق يوداسيتي، الذي يضم أكثر من 230 متخصصاً، إلى منصة LearnVantage التي أعلنت عنها أكسنتشر اليوم وتوفر لعملائها خدمات شاملة للتعلم والتدريب التكنولوجي تساعدهم على إعادة تشكيل مهارات كوادرهم وتحسينها ضمن مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تجديد مؤسساتهم وإضافة مزيد من القيمة لأعمالها.

وتشتهر يوداسيتي بمقاربتها التعليمية المتطورة التي تركز على اكتساب المهارات التقنية على مستوى المهنيين. ويثمر الاستحواذ عن تزويد أكسنتشر بقدرات يوداسيتي على دمج المحتوى الخاص وخدمات الخبراء وتكنولوجيا التعلم القابلة للتطوير مع سد الثغرة بين التعليم عبر الإنترنت وأهميته في مكان العمل.

كما تطورت يوداسيتي منذ تأسيسها عام 2011 من التركيز على المستهلكين إلى منصة لتحويل المواهب تتيح للعملاء توليد القيمة عبر التطوير المهني في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وعبر شبكتها المرموقة، التي تضم ما يتجاوز 1,400 خبير ومكتبة واسعة من المحتوى الحصري المؤلف بالاشتراك مع رواد القطاع، وقدمت يوداسيتي خدماتها لأكثر من 21 مليون متعلم مسجل في 195 دولة ووفرت الدروس بلغات متعددة منها الإنكليزية والعربية والكورية والإسبانية. وميزت أوداسيتي نفسها في خضم ازدحام السوق عبر الجمع بين المحتوى عالي الجودة والتعلم "بالمشاركة الإنسانية"، إلى جانب اعتماد مقاربة تركز على النتائج.

وقال كيشور دورغ، المدير العالمي لمنصة LearnVantage: "يمثل بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي تغيراً نوعياً في كيفية إنجاز العمل ويزيد حاجة المؤسسات إلى تدريب الأفراد وتحسين مهاراتهم ضمن مجالات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع بنائهم لأسسهم الرقمية وتجديد مؤسساتهم، وستمكننا إضافة يوداسيتي إلى منصة LearnVantage من إتاحة قدرات أكسنتشر الهائلة كمؤسسة تعليمية عالمية المستوى للعملاء على أوسع نطاق، ما سيساعدهم على بناء مهارات كوادرهم وإضافة قيمة أكبر إلى أعمالهم".

وقال كاي روميلت، الرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي: "يسعدنا توحيد جهودنا مع أكسنتشر، واستهلال هذا الفصل الجديد من مسيرتنا، ونحرص معاً على تقديم تعليم تكنولوجي مؤثر ومتطور يمكّن الأفراد والمؤسسات من توسيع آفاق إمكاناتهم، ومع خبرات أكسنتشر وحضورها العالمي، سنتمكن من الوصول إلى المزيد من المتعلمين وتوسعة نطاق تأثيرنا وتمكين الملايين من النجاح في الاقتصاد الرقمي".

ويخضع إتمام عملية الاستحواذ لشروط الإغلاق المعتادة، بما يشمل الحصول على تصاريح مكافحة الاحتكار.

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-انتهى-