تستعرض إريكسون (المسجلة في ناسداك: ERIC) كلبها الروبوتي” روكي “الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس، كجزء من عروضها التقنية في” LEAP 2025 “. ويسلط العرض الضوء على كيفية تمكين الروبوتات، باستخدام تقنية الجيل الخامس، من تحقيق التقدم في الأتمتة الصناعية والكفاءة التشغيلية.

يتم تجهيز "روكي" بأجهزة استشعار متطورة وكاميرات واتصال خاص بشبكة الجيل الخامس، مما يمكنه بالقيام بمهام مثل عمليات فحص المصانع والمراقبة عن بُعد وتقييمات السلامة. ويعزز التكامل بين نقل البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي الدقة التشغيلية في البيئات الصعبة.

ومن خلال الاستفادة من شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون (Ericsson Private 5G network)، يمكن لـ” روكي“ أيضاً مساعدة السلطات في الاستجابة الطارئة بشكل فعال وإجراء فحوصات جودة للمصانع والمطارات وغيرها من البنى التحتية الحيوية. وتضع شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون معياراً جديداً لأداء الشبكة، مما يتيح اتصالاً آمناً وموثوقاً وعالي السرعة عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس، مدعوماً بأساس مزدوج الوضع (dual-mode core) ومحفظتها الراديوية الرائدة في الصناعة.

يقول أنتي ميهوفيلوفيتش، نائب الرئيس ورئيس قسم الشبكات في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: ”يوضح روكي كيف يمكن لشبكات الجيل الخامس الخاصة دعم الروبوتات المتقدمة لتحسين العمليات الصناعية. من خلال الاستفادة من الاتصال عالي السرعة ووقت استجابة منخفض والآمن لشبكات الجيل الخامس الخاصة من إريكسون، يمكن للصناعات اعتماد حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن السلامة، وتمكّن من اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. وتؤكد مشاركتنا في ” LEAP 2025 “ على التزام إريكسون بتوفير التكنولوجيا التي تلبي احتياجات الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي المتطورة."

وتسلط مشاركة إريكسون في LEAP 2025 الضوء على ريادتها في مجال الابتكار والتزامها برؤية السعودية 2030. تحت شعار "خطوة إلى الأمام: اكتشف المستقبل المتكشف"، تستعرض إريكسون حلولًا متقدمة، وعروضًا حية، ورؤى حول مستقبل الاتصال. ومع أكثر من أربعة عقود من الشراكات في المملكة العربية السعودية، تواصل إريكسون تعاونها مع مزودي خدمات الاتصالات، والمؤسسات والهيئات الحكومية لتوطين التقنيات المتقدمة، ورعاية المواهب المحلية، ودعم مكانة المملكة في مشهد التكنولوجيا العالمي.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة.

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