تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى الاستفادة من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لإنشاء شبكات قوية وقابلة للتكيف، لتعزيز تقديم الخدمات وتعزيز تجارب المستخدمين.

وقعت إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) وموبايلي مذكرة تفاهم في” LEAP 2025“بالرياض بالمملكة العربية السعودية، لاستكشاف تطوير قدرات الشبكة المتقدمة مع التركيز على الاتجاه نحو شبكات مستقلة ذاتياً مدفوعة بالنوايا التي توفر السرعة والقابلية للتوسع والسعة مع الحد الأدنى من التدخل البشري.

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة ورفع مستوى تجارب المستخدمين من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل وظائف إدارة النوايا، والحلقات الإدراكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الأتمتة الذكية، وحلول التنسيق.

أعرب علاء نوّار، نائب رئيس تنفيذ الشبكة من شركة موبايلي عن التوقيع قائلاً:” في الوقت الذي يتبنى فيه العالم قوة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع إريكسون لاستكشاف تطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز تجارب مستخدمينا. ونحن على يقين بأننا سنساهم معاً في إنشاء منظومة شبكية قوية ومرنة في المملكة العربية السعودية تلبي المتطلبات المتطورة للعالم الرقمي الحالي“.

ومن جانبه يقول هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون المملكة العربية السعودية في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا:” بينما نتقدم نحو مجتمع وصناعة ذكية، سيتم دمج الذكاء الاصطناعي في كل شيء تقريبًا عبر الأتمتة الذكي من خلال التعلم والتكيف حيث تتمتع الشبكة المستقلة ذاتياً بالقدرة على تغيير المتطلبات بشكل ديناميكي دون الحاجة للتدخل البشري. يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع موبايلي لاستكشاف إمكانات الاستقلالية على شبكتهم لتحقيق كفاءة لا مثيل لها في تقديم الخدمات والعمليات“.

وتربط إريكسون بعلاقة تعاون طويلة الأمد مع موبايلي، تهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين الاتصال وتعزيز أداء الشبكة وتحسين تجارب المستخدمين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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