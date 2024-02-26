أعلنت إيتون الشركة العالمية في حلول إدارة الطاقة الذكية، عن مشاركتها في نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض LEAP 2024، أكبر حدث تكنولوجي على مستوى العالم والذي يجمع مئات الآلاف من الحضور لاستكشاف الجديد في مستقبل التقنية ودورها في ازدهار البشرية. وتهدف إيتون من خلال مشاركتها هذا العام إلى التركيز على تحول الطاقة والتحول الرقمي، واستعراض أحدث التقنيات المتطورة والمستدامة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة في استخدام الطاقة.

وتخطو المملكة العربية السعودية بثبات نحو الطاقة المتجددة، كما أنها قد وضعت أهدافاً طموحة للمضي قدماً في هذا التحول، مثل هدفها بأن يصل استخدامها للطاقة المتجددة إلى نسبة 50% من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030. وإلى جانب خططها لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد المقبل، فقد أثبتت المملكة العربية السعودية الأهمية المتزايدة للطاقة النظيفة في المنطقة. وبالتالي فإن ذلك يمثل فرصة رائعة للشركات مثل إيتون للمساهمة في تعزيز أسس المعايير البيئية وتأسيس حضور أقوى في أسواق الشرق الأوسط.

ستركز إيتون خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض LEAP 2024 على حلولها المتخصصة في شحن المركبات الكهربائية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في الشرق الأوسط. ومن خلال التركيز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتسهيل تحول المنطقة إلى عصر التنقل الكهربائي، صممت إيتون حلول شحن المركبات الكهربائية بهدف دعم الطلب المتزايد على خيارات النقل المستدامة في الشرق الأوسط. كما تلتزم إيتون عبر تقديم مجموعة شاملة من الإمكانيات المتخصصة بإدارة المشاريع، بتوفير حلول شحن فعالة وموثوقة تساهم في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمنطقة ككل.

وسيكون من بين أبرز ما ستستعرضه إيتون في الحدث، حلولها من وحدات الطاقة الاحتياطية، ووحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ووحدات الحماية من زيادة حمولة التيار الكهربائي (واقي التدفق)، والوحدات المتقدمة لتوزيع الطاقة.

كما ستعرض إيتون حلول قاعدة "برايت لاير" "Brightlayer"، وهي مجموعة مبتكرة من الحلول التي تتوافق مع رؤية الشركة لمشهد الطاقة المستدامة. حيث تعكس قاعدة "برايت لاير" تفاني شركة إيتون في قيادة التغيير الإيجابي وخلق مستقبل أكثر استدامة من خلال التقدم التكنولوجي.

#بياناتشركات

-انتهى-