الاتفاقية تشمل صيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "آير كايرو"، التابعة لشركة مصر للطيران، و"سي إف إم إنترناشيونال" اليوم اتفاقية خدمات غير حصرية لسنوات عدة لصيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo.

وكانت "آير كايرو" قد بدأت شراكتها مع "سي إف إم إنترناشيونال" في عام 2005 عندما طلبت لأول مرة محركات CFM56-5B لتشغيل 6 طائرات من عائلة إيرباص A320ceo، وتشغّل الناقلة حالياً 8 طائرات من هذا الطراز.

بهذه المناسبة، قال حسين شريف فهمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آير كايرو": "يعد توسيع الشراكة مع ’سي إف إم إنترناشيونال‘ محطة مهمة في استراتيجية التطوير التي تنتهجها ’اير كايرو‘. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالابتكار، وكسب رضا العملاء، واستدامة السفر الجوي بالاستناد إلى كفاءة محركات LEAP".

من جانبه، قال غايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إف إم إنترناشيونال": "يسرنا أن تجدد ’آير كايرو‘ ثقتها بشركتنا، ونلتزم من جانبنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه وفق أعلى المعايير. وتتيح هذه الاتفاقية للناقلة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP ضمن إطار نظامنا العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة".

توفر عائلة محركات LEAP المتطورة استهلاكاً أفضل للوقود بنسبة تتراوح بين 15 - 20% وانبعاثات أقل لغاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى مستويات أقل من الضوضاء مقارنة بمحركات الأجيال السابقة. ومنذ دخولها حيز الخدمة في عام 2016، أتاحت محركات LEAP للعملاء توفير أكثر من 20 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون*.

* مقارنة بنفس الرحلات التي تعمل باستخدام محركات CFM56.

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