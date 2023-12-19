تتويجاً لالتزامه بالتميز والابتكار، حصد الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، جائزة "الرئيس التنفيذي للعام - الخدمات المصرفية والريادة"، وذلك في حفل توزيع جوائز Le Fonti الدولية لعام 2023 لمنطقة الشرق الأوسط، وتعد جائزة "الرئيس التنفيذي للعام" هي الرابعة التي يحصدها الفاضل أحمد المسلمي، حيث تم تتويجه في الأعوام الماضية بثلاث جوائز محلية وواحدة على مستوى الشرق الأوسط. وتتميز مسيرة الفاضل أحمد المسلمي الاستثنائية بالعديد من الإنجازات في المجال المصرفي، فضلاً عن شخصيته القيادية البارزة التي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز نمو البنك والموظفين، بالإضافة إلى اسهاماته في تنمية وتطوير المجتمع. وقد شهد صحار الدولي نمواً استثنائياً تحت قيادته، حيث أصبح البنك الأسرع نموًا في سلطنة عمان، وقد دفع هذا النمو الذي حققه صحار الدولي في الأعوام الأخيرة صحار الدولي ليصبح ثاني أكبر بنك في السلطنة.

ومن جانبه، أعرب الفاضل محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، عن تهنئته للفاضل أحمد المسلمي بهذه الجائزة المرموقة التي تتوج اسهاماته البارزة والتأثير الملحوظ في القطاع المالي في السلطنة، قائلاً: "يواصل صحار الدولي مضيه قدمًا تحت قيادة الفاضل أحمد المسلمي في ريادة القطاع المصرفي بالسلطنة، وذلك ضمن مسيرة تحول يمضي على نهجها البنك نحو آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يترجم شخصية الفاضل أحمد المسلمي القيادية الاستثنائية واسهاماته في هذه المسيرة لتحقيق مزيد من التميز والنجاحات، فضلاً عن التركيز على بالابتكار والمرونة والتفاني والالتزام نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة."

وفي ظل قيادة الفاضل أحمد المسلمي، حقق صحار الدولي إنجازات بارزة ونجاحات ملحوظة في مختلف المجالات، ويأتي على رأس هذه الإنجازات الاندماج الناجح بين بنك صحار الدولي وبنك إتش إس بي سي عُمان، وهو الاندماج الأكبر في القطاع المالي العماني. وقد دفعت هذه الخطوة الاستراتيجية صحار الدولي إلى مكانة غير مسبوقة، مما عزز مكانة المؤسسة ككيان مالي بارز في السلطنة. كما أن قيادة الفاضل أحمد المسلمي للبنك أسهمت في العديد من المبادرات الاستراتيجية وتحقيق نتائج مالية متميزة، فضلاً عن الاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة بشكل عام.

وقد علق الفاضل أحمد المسلمي قائلاً: "تعد هذه الجوائز مصدر للتحفيز والإلهام بالنسبة لنا لمضاعفة جهودنا للقيام بمبادرات تحولية في القطاع المصرفي في السلطنة. لذا يسرني أن أشيد بالمجهود الجماعي لفريق صحار الدولي بأكمله الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أن تفاني الفريق في الريادة والابتكار وترسيخه لمعايير جديدة في القطاع المصرفي قد أسهم في تشكيل حجر الأساس الذي بنينا عليه كافة نجاحاتنا. عليه سنواصل المضي قدمًا معاً بتفانٍ لخدمة الزبائن بالابتكار المستمر والتميز التشغيلي."

وقد أقيم حفل توزيع الجوائز بتاريخ 14 ديسمبر 2023 في إمارة دبي، حيث كرم الحفل المؤسسات والشركات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك الابتكار في الأعمال التجارية، والريادة، والتكنولوجيا. كما أن عملية التحكيم واختيار الفائزين كانت من قبل لجنة متميزة من الخبراء تتألف من لجنة Le Fonti بالتعاون مع فريق مختص من الصحفيين المتخصصين في الشؤون القانونية والاقتصادية من 120 دولة حول العالم.

بدورها تتميز جوائز Le Fonti الدولية بتركيزها على التميز المؤسسي في مختلف المجالات، حيث توجت المؤسسة الفاضل أحمد المسلمي بالجائزة نظير اسهاماته الاستثنائية في الابتكار في الأعمال والريادة. وقد حصد صحار الدولي في عام 2023 تحت قيادة الفاضل أحمد المسلمي أكثر من 12 جائزة مرموقة من منصات محلية وإقليمية ودولية، معززاً بذلك مكانة البنك كمؤسسة مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تتويج الفاضل أحمد المسلمي بجائزة الرئيس التنفيذي للعام في حفل توزيع جوائز مجلة عالم الاقتصاد لعام 2023، إشادةً لقيادته الحكيمة ورؤيته نحو النمو والابتكار المستمر.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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