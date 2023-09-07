دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، افتتاح Launchpad X، المتجر الديناميكي والذي يتضمن علامات تجارية متعددة وشركات ناشئة محلية. ويتضمن المتجر الجديد الشركات الناشئة المحلية والفائزة ببرنامج التسريع Launchpad من ماجد الفطيم، والذي اُطلق العام الماضي في مبادرة لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً على تعزيز الابتكار والإبداع والنمو.

ويحتضن متجر Launchpad X متعدد العلامات التجارية، في موقعه ضمن سيتي سنتر مردف، مجموعةً متنوعةً من العلامات المحلية التي أثبتت قدرةً عالية على الابتكار والإبداع والنمو. ويسهم المتجر في ربط الشركات الناشئة بفرص مميزة من مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، للوصول إلى جمهور أكبر وتنمية أعمالها. ويتماشى افتتاح Launchpad X، الذي يرمز حرف X فيه إلى روح التعاون، مع مساعي ماجد الفطيم المستمرة لدعم العلامات المحلية في رحلتها لتحقيق النمو على المستوى العالمي.

ويتضمن المزيج المميز من العلامات التجارية في Launchpad X شركات ناشئة مشاركة في برنامج التسريع Launchpad من ماجد الفطيم، إلى جانب عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء المنطقة والتي أثبتت قدرتها على طرح منتجات أو خدمات جديدة. وأطلقت ماجد الفطيم برنامج التسريع Launchpad في عام 2022، بهدف دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئات استراتيجية. ويوفر البرنامج للمشاركين الناجحين إمكانية الوصول إلى تقنيات مبتكرة، فضلاً عن إرشادات وتدريبات وفرص للوصول إلى جمهور أوسع وتنمية الأعمال.

وتتضمن العلامات التجارية في متجر Launchpad X الشركة الرائدة للعطور المنزلية الفاخرة والاس آند كو، وعلامة الأزياء المستدامة والفاخرة والمستلزمات المنزلية ريفورم، وعلامة الملابس الرياضية والمنزلية الراقية إل سي، وعلامة الوجبات الخفيفة العائلية كوالا بيكس، وعلامة البوتيك المتخصصة بالأحذية الرياضية وملابس الشارع عالية الجودة هايب سيليكشن، ووجهة محبي مشروبات الماتشا والقهوة الفاخرة كافيه بلو ماتشا، وخط الأزياء ومتجر البوتيك المتخصص بأزياء السيدات عالية الجودة بامبا، وعلامة كيليم المصرية للمصنوعات اليدوية المستدامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: "يسرنا الإعلان عن افتتاح Launchpad X، المتجر متعدد العلامات الأول من نوعه في المنطقة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويشكل افتتاح هذا المتجر المميز إنجازاً كبيراً في إطار التركيز الاستراتيجي لمجموعة ماجد الفطيم على مساعدة الشركات الناشئة في المنطقة لتحقيق إمكاناتها الكاملة. ويأتي افتتاح المتجر بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج التسريع Launchpad خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "نثق بقدرة Launchpad X على ربط الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة بفرص جديدة، والتي من شأنها تعزيز الحضور التجاري لهذه الشركات وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة".

ويساهم برنامج التسريع Launchpad، والذي أطلقته ماجد الفطيم بالتعاون مع أسترولابز ومايكروسوفت ومنصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع، في توفير قيمة من خلال التعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها، والتي يمكنها الاستفادة من منظومة ماجد الفطيم واسعة النطاق.

ويشكل البرنامج ركيزة دعم لرواد الأعمال في المنطقة، حيث يعمل على تلبية احتياجات العلامات التجارية المحلية في قطاعات عديدة، بما فيها الأزياء، ونمط الحياة، والترفيه، وتكنولوجيا المناخ، والمجتمع. وتمثل رائدات الأعمال نحو 50% من الفائزين في الدفعة الأولى من البرنامج، حيث استفدن من إمكانية الوصول إلى فرص كبيرة للنمو مع ماجد الفطيم، مثل تسريع اكتساب العملاء وتحسين الكفاءات التشغيلية وفتح قنوات إيرادات جديدة.

وبات بإمكان الفائزين بالبرنامج، والذين استفادوا من فرصة تقديم حلولهم المبتكرة ضمن محفظة أعمال ماجد الفطيم من خلال برامج تجريبية ممولة بالكامل، استكشاف قاعدة أوسع من العملاء مع افتتاح Launchpad X، بالتماشي مع رؤية المجموعة لإنشاء بيئة أعمال هادفة ومتكاملة عالمياً. وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالنسخة الثانية من برنامج التسريع Launchpad من ماجد الفطيم بحلول 27 سبتمبر، حيث تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع المحلي وقطاع تكنولوجيا المناخ.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال الرابط التالي:

http://majidalfuttaimlaunchpad.com

https://www.xsightfuturesolutions.com/en/launchpad

#بياناتشركات

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التواصل الإعلامي

سارة السالم

sarah@gambit.ae

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن شركة "ماجد الفطيم لإدارة الأصول

تمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوّق في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ولبنان وعُمان. وتشمل محفظة الشركة "مول الإمارات"، و"مول مصر" و "مول عمان" ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما تدير الشركة خدمات متعددة القنوات تشمل مراكز التسوق عبر الانترنت، خدمة الكونسيرج الرقمي، متجر المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي و "مول الميتافيرس" أول مركز تسوق في الفضاء الرقمي في المنطقة. وتتميز جميع هذه المرافق بأنها مدعومة من برنامج الولاء والمكافآت الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة "شير"، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصاً قائمة على البيانات في مراكز التسوق، إلى جانب العديد من الامتيازات والتي تشمل إمكانية الوصول إلى صالة كبار الشخصيات ومواقف السيارات الذكية. وتعمل شركة "ماجد الفطيم" على تطوير الفنادق المتصلة أو المجاورة لمراكز التسوق، التي تتميز بتحقيق قيمة مضافة والراحة والتجارب الاستثنائية للزوار من المنطقة وخارجها ومن المجتمعات المحيطة لرجال الأعمال.

تمتلك شركة "ماجد الفطيم" 11 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة وفندقين في البحرين، يتم إدارتها تحت علامات تجارية عالمية مثل "شيراتون"، و"نوفوتيل"، و"إيبيس"، و"ألوفت"، و"هيلتون جاردن إن" ، وفندق "كمبينسكي"، و"بولمان"، و"لو ميريديان"، و"ذا ويستن".

في العام 2022، أصبحت شركة "ماجد الفطيم"، المجموعة الأولى والوحيدة في العالم، التي تحصل على شهادة LEED البلاتينية المرموقة عن جميع فنادقها.

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