انطلاقًا من خطة توسعية طموحة؛ أعلنت شركة ماي هوم للتطوير العقاري إطلاق أحدث مشروعاتها Latvia business hub في قلب منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.3 مليار جنيه، وبالتعاون مع كيانات قوية متخصصة لتنفيذ مشروع رائد ذى بصمة عقارية واستثمارية في منطقة الداون بالعاصمة الإدارية.



قال منذر عيد، رئيس مجلس إدارة شركة ماي هوم للتطوير العقاري، إن إطلاق هذا المشروع الجديد يأتي ضمن خطة استثمارية طموحة للشركة تستهدف من خلالها إطلاق 3 مشروعات رائدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة مع وجود إقبال قوي من العملاء للسكن والاستثمار في العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن Latvia business hub تتكامل به جميع عناصر النجاح التي تضمن للعملاء استثمارا ناجحا ومتكاملا بالمشروع.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، أن ماي هوم للتطوير العقاري بدأت عملها في السوق العقاري منذ 2008 ونجحت في تنفيذ مشروعات في مناطق متنوعة منها المعادي ومنطقة بيت الوطن والأندلس بالقاهرة الجديدة، كما استحوذت الشركة منذ بداية عملها على ثقة عملائها في ضوء عناصر الالتزام والجودة والمصداقية التي حافظت عليها.



وأشار إلى أن ماي هوم للتطوير العقاري نجحت في تسليم أكثر من 35 مشروعا منفصلا لـ500 عميل خلال آخر 4 سنوات فقط، فقد نجحت الشركة في تنفيذ وتسليم جميع مشروعاتها بأعلى معايير الجودة وفي المواعيد المحددة مع العملاء وبدون أي إضافات سعرية عن المتعاقد عليها مع العملاء نهائيًا، مما يعكس حرصها على مصلحة عملائها ووجود خطط ودراسات تحوطية تحافظ على تكلفة التنفيذ، مؤكدا التزام الشركة الكامل بشعارها الرئيسي "العقار تسليم".



ولفت إلى أهمية اختيار موقع استراتيجي مميز لمشروع الشركة الجديد Latvia business hub فالمشروع يقع في قلب منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، ويتواجد المشروع بجوار أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القصر الرئاسي والحي الحكومي ومجلس النواب والشيوخ والحي المالي الذي يضم مقرات البنوك، وبالقرب من مركز مصر الإسلامي، وعلى بعد خطوات من فندق الماسة والنهر الأخضر.



وأشار إلى أنه تم التعاون مع كيانات قوية لضمان خروج المشروع بأفضل المعايير، حيث تم التعاون مع مكتب حافظ كونسولتنت للاستشارات الهندسية ليتولى تصميم المشروع،ويعد من افضل بيوت الخبرة فى مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وكذلك التعاون مع شركة accord لإدارة وتشغيل المشروع، مشيرا إلى أن اختيار كيانات قوية يضمن خروج المشروع بأفضل جودة والتزام.



وأوضح أن مشروع Latvia business hub يقع على مساحة 2500 متر، وهو مشروع تجاري إداري طبي يضم مزايا تنافسية تجعله محور اهتمام العملاء الباحثين عن وحدة مميزة في منطقة الداون تاون، مؤكدا أن شركته تستهدف تقديم منتج عقاري متكامل لذا يأتي التعاقد مع شركة التشغيل منذ اللحظة الأولى للمشروع ليتم مراعاة كافة العناصر التي تضمن تصميم معماري مناسب للتشغيل.



وأكد أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في عدد من المناطق الحيوية لتحقيق التنوع في محفظتها الاستثمارية ولتلبية الطلب من عملائها، حيث تستهدف الشركة التوسع في الساحل الشمالي.



وأضاف محمد أبو زيد مدير قطاع المبيعات بشركة ماي هوم للتطوير العقاري، إن المشروع يتميز بوضع تصميم معماري يضمن الفصل بين الأنشطة المتنوعة بالمشروع، وهو ما يضمن تشغيلا ذكيا وتحقيق عنصر الخصوصية لكل نشاط ولكل العملاء المتواجدين في الأنشطة المختلفة بالمشروع، كما يتم طرح وحدات بمساحات وتصميمات تتواجد لأول مرة في السوق العقاري.



وتابع: "منطقة الخدمات التجارية بالمشروع تبدأ من الأدوار الأرضي والأول والثاني، وتضم منطقة مطاعم وكافيهات ومحلات Retial وKiosk لتناسب كافة الأنشطة التجارية المختلفة، وتخدمها منطقة بلازا وأسانسير بانوراما واسكليتور، وتم تقسيم المبنى إلي مبنيين منفصلين يربط بينهما كباري لسهولة التنقل داخل المبنيين، ويضم المشروع مبنى طبي منفصلا بمدخل خاص و2 أسانسير وصيدلية ومعمل تحاليل ومركز أشعة ومركز بصريات حصري داخل المبني".



كما يضم المشروع مبنى إداري منفصلا بمدخل خاص واسانسير خاص، وتم المراعاة في تقسيم المساحات أن تكون مساحات بيعية قابلة للضم لتحقيق أقوى تشغيل، وتم تخصيص دورين لـ elite office وهي عبارة عن مكاتب إدارية بخدمات فندقية لتوفير كل الخدمات لنجاح التشغيل.



وتابع أن المشروع يضم وحدات بمساحات تبدأ من 10 مترات للجزء الإداري، ويتم طرحها كاملة التشطيب والفرش، ويتم إتاحة مكتب استقبال وقاعة اجتماعات مشتركة وعدد من الخدمات اللازمة للجزء الإداري بما يضمن استغلال أمثل للوحدة الإدارية مع الاستفادة من خدمات لا تمثل عبئًا على مالك الوحدة، فالشركة تفكر في تقديم أفضل المنتجات العقارية بالأسعار التي تتلاءم مع العملاء المستهدفين.



وأشار إلى أنه يتم طرح المشروع على مرحلتين، ويتم طرح المشروع بأنظمة سداد تصل لأكثر من 13 نظام سداد متنوع يبدأ من 5% مقدم وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يتلاءم مع القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، ومن المخطط بدء أعمال الحفر والتسويات في المشروع خلال النصف الثاني من 2025، على أن يبدأ التسليم خلال 4 سنوات من التعاقد.



وأكد محمد حافظ، مدير مكتب حافظ للاستشارات الهندسية، أن مشروع Latvia business hub يتميز بموقع استراتيجي يطلق العنان للإبداع في وضع تصميم معماري مبتكر يحقق أقصى استفادة من هذا الموقع المميز، لذا تم وضع تصميم معماري عصري يضمن أعلى قيمة استثمارية للمشروع وللعملاء، وفي نفس الوقت يتناسب مع عنصر التشغيل.

وأضاف أن المشروع يركز على تحقيق توازن بين التصميم الجمالي والعملي، بحيث يتم مراعاة جميع العوامل التي تحقق الاستفادة من أحدث التقنيات المعمارية التي تواكب التطور المستمر في السوق العقاري وتلبي تطلعات العملاء المستهدفين.



وتابع، أحمد زكي، مؤسس ومدير عام شركة accord للإدارة والتشغيل، أهمية وجود شركة الإدارة والتشغيل في المراحل الأولى من المشروع لضمان وضع تصميم مرن ومناسب في مرحلة التشغيل مما يضمن تنفيذ مشروع متكامل، حيث تتميز شركة ماي هوم للتطوير العقاري بمراعاة التفاصيل التي تضمن أفضل كفاءة وتشغيل لمشروعاتها.



ولفت إلى أن شركة الإدارة والتشغيل تلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية المطور العقاري، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتضمن استدامة المشروع على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابيًا على القيمة الاستثمارية للمشروع.

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