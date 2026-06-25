الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلن LAB7، ذراع أرامكو السعودية لبناء الشركات التقنية الناشئة، عن تقديم دعمه لشركة كونيكس ((CONIX.AI وهي شركة سعودية تقنية ناشئة تعمل على تطوير حلول تصميمات معمارية تمتثل للمتطلبات التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم دمج محرك (B2Code) الحائز على جوائز عالمية والمطور من قبل LAB7 ضمن منصة الامتثال الإلكتروني (E-Comply) التابعة لـشركة كونيكس، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على تقديم حلول رقمية متكاملة للمكاتب الهندسية والمطورين والجهات الحكومية، لتعزيز التوافق مع المعايير الفنية.

وتُعد شركة كونيكس منصة رائدة للتصميم الهندسي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تجمع بين المتطلبات التنظيمية والمعايير الهندسية لإنتاج مخططات معمارية متكاملة في غضون دقائق. كما وتتيح هذه المنصة مراجعة الوثائق والمخططات آليًا، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يُسهم في تقليل مخاطر التعديلات المكلفة. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم مشاريع التطوير الحضري الكبرى من خلال رقمنة وتيسير عمليات منح التراخيص والموافقات الإنشائية. وانطلاقًا من دورها في دعم التحول العمراني في المملكة، تسعى كونيكس للإسهام بفاعلية في دعم مشاريع التطوير الحضري الكبرى عبر رقمنة المسارات الإجرائية وتبسيط عمليات استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة، مما يعزز من كفاءة الأعمال الإنشائية ويختصر زمن التنفيذ.

وتتكامل هذه المنصة مع B2Code))، وهي تقنية حصرية مبتكرة تم تطويرها في LAB7 وحازت على جائزة "إديسون" العالمية المرموقة لأفضل منتج جديد، حيث تعمل على أتمتة تقارير الامتثال وتوفير حلول دقيقة وعالية الكفاءة لقطاع الإنشاءات عبر محرك بالغ الدقة للتحقق الفوري من مطابقة المخططات للاشتراطات التنظيمية منذ المراحل الأولى للتصميم.

ويتيح دمج محرك B2Code)) في منصة الامتثال الإلكتروني ((E-Comply إجراء تقييمات أكثر دقة تتماشى مع قوانين البناء في المملكة ومتطلبات البلديات. ومن خلال أتمتة عمليات التحقق الجوهرية وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة التصميم، من المتوقع أن يُقدّم الحل المُدمج قيمة كبيرة للهيئات التنظيمية والمكاتب الهندسية على حدٍ سواء.

ويعكس هذا التعاون الزخم المتزايد لمنظومة الابتكار في المملكة، ويظهر أهمية الجمع بين الابتكارات التقنية والتطبيقات الجاهزة للأسواق. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم والتحقق آليًا من الامتثال، وسير العمل الفعلي في القطاع، تهدف هذه الشراكة إلى معالجة التحديات الرئيسة في قطاعي البناء والتطوير العمراني، مع دعم أهداف التحول الرقمي الأوسع نطاقًا في المملكة.

وبوصفه رائدًا في بناء مشاريع التقنية المتقدمة، يؤدي LAB7 دورًا محوريًا في تسريع تسويق التقنيات الرائدة كمحفز للتقدم التقني، وإحداث تحول نوعي في مختلف القطاعات. ويُجسد النجاح الذي حققته تقنية B2Code)) في تبسيط إجراءات الامتثال قدرة LAB7 على تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول فعّالة تُسهم في حلّ مشكلات واقعية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الناشئة والشركاء في القطاع ومبتكري التقنية.

عن LAB7

يهدف LAB7 لبناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، ويعمل تحت مظلة شركة منفصلة تابعة لأرامكو السعودية. وانطلاقًا من التزامه بدفع حدود الابتكار التقني، يوفر LAB7 منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع إطلاق المنتجات والوصول إلى الأسواق.

للمزيد من المعلومات عنLAB7، يرجى زيارة: LAB7.com.sa

عن كونيكس ((CONIX.AI

تعد (CONIX.AI) شركة رائدة في تطوير الحلول التقنية العميقة، وتتخصص في تطوير منصات متقدمة لأتمتة عمليات التصميم المعماري، والتحقق من الامتثال للوائح الإنشائية، ورقمنة إجراءات تراخيص البناء، لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.

وتقدم الشركة عبر منصتها للامتثال الإلكتروني ((E-Comply حلولًا نوعية للجهات الحكومية والبلديات، لتمكين التحول الرقمي في مراجعة المخططات، مما يضمن تسريع وتيرة الاعتمادات ورفع مستوى الشفافية عبر أنظمة ذكية قائمة على البيانات.

وبالتوازي مع ذلك، تدعم (CONIX.AI (المطورين العقاريين والأفراد من خلال منصة (ZAWIA.AI)، التي توفر حلولًا تصميمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الوصول إلى خدمات هندسية عالية الجودة تتسم بالكفاءة والسرعة.

للمزيد من المعلومات عن كونيكس ((CONIX.AI، يرجى زيارة: www.conix.ai

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