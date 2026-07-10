جوانجو، الصين، ماسيف ميديا: أقامت ليباس LEPAS، العلامة التجارية الجديدة كلياً للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة والمنتمية إلى الفئة المتوسطة إلى الفاخرة التابعة لمجموعة شيري، مؤخراً احتفالية في ميناء نانشا بمدينة جوانجو الصينية بمناسبة شحن الدفعة الأولى من مركبات ليباس L8 الهجينة القابلة للشحن إلى أسواق الشرق الأوسط.

وتتجه هذه الشحنة إلى أسواق رئيسية في المنطقة، تشمل دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت، ما يمثل البداية الرسمية لـ "عام التسليم" العالمي لعلامة ليباس. وبمغادرة الشحنة الأولية، يبدأ العد التنازلي رسمياً لتدشين علامة ليباس في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيكشف حفل الإطلاق المرتقب عن الإستراتيجية الإقليمية للعلامة التجارية ومحفظة منتجاتها في سوق الشرق الأوسط بما يتيح توفير تجربة تنقل أنيقة لشريحة أوسع من الجمهور.

تواصل دول الخليج، ومنها دولتي الإمارات والكويت، تطبيق سياسات داعمة للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة، مع تسريع تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وتقديم حوافز للمستهلكين مثل تخفيض الضرائب على الشراء. وتسعى ليباس جاهدةً لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط عبر مجموعة متميزة من مركبات الطاقة الجديدة في ظل دخول التحول نحو التنقل الكهربائي بالمنطقة مرحلة من النمو المتسارع والملموس. وتُعد ليباس L8 الهجينة القابلة للشحن أول طراز يتم شحنه إلى المنطقة، على أن يتبعه طرح مجموعة أوسع من الطرازات تشمل L6 EV وL4 EV وL6 PHEV التي ستدخل الأسواق الإقليمية تدريجياً.

تتبنى ليباس نظام ركن ذكي متطور في مركباتها، وستواصل الشركة تطوير تقنيات القيادة الذكية الخاصة بها، مع مخططات لإطلاق نظام الركن الذكي المطور Super Intelligent Valet Parking (SIVP) في أسواق الشرق الأوسط خلال العام الجاري.

وتنتمي ليباس L8 الهجينة القابلة للشحن إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الخمسة مقاعد المصممة لتجسيد مفاهيم الأناقة والراحة. وقد تم بناء السيارة على منصة Intelligent LEX Platform، وتتميز بلغة التصميم الخاصة بالعلامة التجارية ليباس Leopard Aesthetics، حيث تجمع بين الخطوط الانسيابية الديناميكية والواجهة الأمامية القوية، بما ينسجم مع تفضيلات المستهلكين في الشرق الأوسط الذين يفضّلون المزيج المتناغم بين القوة والرقي.

تمتاز ليباس L8 الهجينة القابلة للشحن بقاعدة عجلات رائدة في فئتها بطول 2800 ملم، كما تم تزويدها بزجاج عازل للحرارة والأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب نظام ذكي للتحكم بالمناخ قادر على خفض درجة حرارة المقصورة بمقدار 32 درجة مئوية خلال خمس دقائق فقط، ما يضمن للمستخدمين الاستمتاع برحلة أنيقة داخل مقصورة واسعة وفاخرة، حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشتهر بها المنطقة. ويعتمد الطراز على نظام LEPAS Super Hybrid الذي يوفر مدى قيادة إجمالي استثنائي يتجاوز 1,300 كيلومتر، مع معدل استهلاك وقود منخفض يصل إلى 2.38 لتر لكل 100 كيلومتر. وبفضل الجمع بين الكفاءة والمرونة، يلبي هذا النظام شتى احتياجات التنقل، من الرحلات اليومية داخل المدينة إلى التنقل بين المدن.

وانطلاقاً من شعار العلامة التجارية Drive Your Elegance، تسعى ليباس إلى أن تصبح العلامة المفضلة لحياة التنقل الأنيقة. وتعتمد العلامة على ثلاثة ركائز أساسية هي Leopard Aesthetics وElegant Technology وExquisite Space، لتقديم مجموعة متميزة من مركبات الطاقة الجديدة تجسد رؤية التنقل الأنيق وتحولها إلى تجربة حياتية ملموسة للمستخدمين حول العالم. ومع دخولها "عام التسليم"، تواصل ليباس توسيع حضورها العالمي مستندة إلى مفهوم الأناقة كعنصر محوري في هويتها عبر بناء شبكة عالمية تمتد في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مع تطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التنقل الفريدة في كل سوق إقليمي.

وستواصل ليباس خلال المرحلة المقبلة تبني فلسفة التنمية العالمية لمجموعة شيري “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”، من خلال تعميق عملياتها المحلية بشكل متواصل وتقديم أسلوب حياة قائم على الأناقة لمزيد من المستخدمين حول العالم، لتتحول كل رحلة إلى تجربة أنيقة بكل المقاييس.

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