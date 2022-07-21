فيكتوريا، سيشيل : أعلنت KuCoin، وهي بورصة عملات رقمية رائدة عالميًا، أنها حصلت على استثمار استراتيجي من Susquehanna International Group (SIG)، إحدى أكبر شركات التداول الكمي في العالم. بصرف النظر عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، سيتعاون الطرفان في انشاء حاضنة لمشاريع البلوكتشين ودعم المشاريع المبنية على شبكة KCC. SIG هي شركة تداول كمية عالمية تأسست بعقلية ريادية ونهج تحليلي صارم لصنع القرار. باعتبارها واحدة من أكبر شركات التداول المملوكة في العالم، فهي خبير في تداول جميع المنتجات المالية المدرجة وفئات الأصول، مع التركيز على تداول المشتقات. تعالج الشركة ملايين المعاملات في بورصات التداول في جميع أنحاء العالم كل يوم.

تأسست KuCoin في عام 2017، وقد تطورت لتصبح واحدة من أكبر 5 منصات تداول مع أكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. تُعرف المنصة بأنها موطن العملات البديلة، وقد دعمت أكثر من 700 أصل مشفر و1200 زوج تداول. وفقًا للتقرير النصف سنوي لعام 2022، حققت KuCoin أكثر من 2 تريليون دولار في حجم التداول، بزيادة قدرها 180 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ستستخدم KuCoin الأموال لترقية البنية التحتية للنظام الأساسي وإثراء مجموعة المنتجات المقدمة، استعدادًا للجولة الصعودية التالية. سيدعم التمويل خطة التوسع والتوظيف العالمية لشركة KuCoin. على الرغم من "شتاء للعملات الرقمية" الحالي، لازالت KuCoin تسعى لتوظيف 300 موهبة في المجالات المختلفة مثل البرمجة والتسويق وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم KuCoin وSIG بشكل مشترك الشركات الناشئة الواعدة في مجال التشفير من خلال الحضانة والاستثمار والاستشارات، وخاصة المشاريع المبنية على سلسلة KCC.

صرح جوني لو، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin: " مرت KuCoin بالعديد من دورات أسواق العملات المشفرة، ونحن ملتزمون بالبناء والتطوير بغض النظر عن وضع السوق. يسعدنا أن نعلن أننا وجدنا شريكا آخر له نفس الرؤية والقيم. سيعزز دعم SIG دورنا الرائد كبورصة مركزية ويسهل توسيع نظامنا البيئي في عامل الويب 3.0 اللامركزي" كما أضاف فريق الاستثمار الخاص بـ SIG معلقا: "هذه الشراكة هي خطورة مهمة لـ SIG توضح سعينا في الشراكة مع أفضل اللاعبين في كل مجال. بورصة KuCoin هي أحد نجوم التشفير الأسرع نموًا تمتلك استراتيجية نمو رشيقة وفريق يتطلع إلى المستقبل. نعتقد أن هذا التعاون سيخلق تآزرًا بين SIG و KuCoin، مما يفيد صناعة العملات المشفرة من خلال جلبها إلى جمهور أوسع".

في مايو 2022، جمعت KuCoin 150 مليون دولار امريكي بقيادة Jump Crypto من خلال جولة تمويل ما قبل السلسة >ب< ليصل تقييم الشركة الى 10 مليار دولار امريكي. حول SIG

هي شركة تداول كمي عالمية تأسست بعقلية ريادية ونهج تحليلي صارم لصنع القرار. بصفتنا أحد أكبر الشركات التجارية المسجلة الملكية في العالم، فإننا نتاجر برأس مالنا على مسؤوليتنا الخاصة. نحن خبراء في تداول جميع المنتجات المالية المدرجة وفئات الأصول، مع التركيز على المشتقات، نحن نتعامل مع ملايين المعاملات في البورصات حلو العالم كل يوم. في حين أن وجودنا في السوق واسع، فإن مكاتب التداول الخاصة بنا متخصصة للغاية، مما يسمح بفهم عميق للدوافع الفريدة لكل منتج. من خلال توفير السيولة وضمان أسعار تنافسية للمشترين والبائعين، تلعب SIG دورًا مهما في الأسواق المالية.

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حول KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة يقع مقرها التشغيلي في سيشيل. تم تصميم KuCoin، المعروفة أيضا باسم " منصة الشعب"، لجميع فئات المستثمرين فهي توفر أكثر من 700

أصل رقمي حاليًا وتقدم التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول النظير الى النظير وتداول العقود الآجلة والإقراض والتخزين لأكثر من 18 مليون مستخدم في 207 دولة ومنطقة حول العالم.

في عام 2022، جمعت KuCoin أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات من خلال جولة ما قبل التمويل للسلسلة B، مما رفع إجمالي الاستثمارات إلى 170 مليون دولار مع الجولة الأولى مجتمعة، بقيمة إجمالية للشركة قدرها 10 مليارات دولار. وفقًا لـ CoinMarketCap وCoinGecko، تعد KuCoin من أفضل 5 منصات تداول للعملات المشفرة. كما صنف موقع Forbes منصة KuCoin كواحدة من أفضل منصات تداول العملات المشفرة لعام 2021. كما أطلقت مؤسسة The Ascent على تطبيق KuCoin اسم أفضل تطبيق لتداول العملات البديلة.

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