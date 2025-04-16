أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «إنسبشن»، إحدى شركات «جي42» والرائدة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Kore.ai» الأمريكية، الرائدة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وذلك لتطوير منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات المؤسسية الحيوية.

تجمع الشراكة بين خبرة «إنسبشن» في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، المستمدة من سنوات من البحث والتطوير، وبين منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل المتقدمة التي توفرها شركة «Kore.ai» والتي تعتمد على تقنيات الذكاء التوليدي والتفاعل الحواري الذكي. وستُسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة تطوير منتجات «إنسبشن»، وتقديم حلول عالية التأثير للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما يُرتقب أن تدعم الشراكة توسّع "إنسبشن" عالمياً من خلال شبكة عملاء «Kore.ai» ومنظومة شركائها.

وبهذا الصدد، أوضح «أندرو جاكسون»، الرئيس التنفيذي لـ «إنسبشن»، أن الشراكة مع «Kore.ai» تأتي منسجمة تمامًا مع رؤيتنا في تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال مفهوم «شبكة الذكاء» الخاص بـــ «جي42»، و من خلال دمج قوتنا التكنولوجية، سنتمكن من تسريع طرح منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلامس احتياجات السوق وتحقق قيمة حقيقية للحكومات والشركات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

من جانبه، أكد «راج كونيرو»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Kore.ai» أن هذه الشراكة تمثل فرصة جوهرية لتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي تماشيا مع رؤيتنا بتقديم قيمة فعلية للشركات من خلال هذه التقنيات الذكية، مضيفاً: "عبر دمج حلولنا الرائدة ونطاقنا الواسع في الأسواق العالمية مع خبرات «إنسبشن» العميقة في تطوير نماذج ومنتجات الذكاء الاصطناعي والحلول المخصصة، سنتمكن من تقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في مجال الأعمال".

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