القاهرة، مصر، وقّعت شركة KONE، الرائدة عالمياً في مجال المصاعد والسلالم المتحركة، والشركة العربية العالمية للبصريات، إحدى القلاع الصناعية المصرية الرائدة، التي تعمل على توطين التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاعين المدني والعسكري، اعلان نوايا استراتيجي، بحضور معالي وزير الصناعة المهندس/ خالد هاشم، وسعادة السفيرة ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى جمهورية مصر العربية. ويهدف اعلان النوايا إلى وضع إطار للتعاون المستقبلي يجمع بين خبرات KONE العالمية في حلول تدفق الأفراد الذكية والمستدامة وبين القدرات الصناعية والتكنولوجية للشركة العربية العالمية للبصريات، لاستكشاف فرص تدعم حلول التنقل المستقبلية، والابتكار الصناعي، وتطوير البنية التحتية المستدامة في مختلف أنحاء مصر. كما يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للشركتين في المساهمة في تشكيل مستقبل المدن من خلال الابتكار، والبنية التحتية الأكثر ذكاءً، ودعم التحول العمراني المستدام.

كما يعكس اعلان النوايا ثقة KONE في مصر باعتبارها مركزاً استراتيجياً للنمو والابتكار والتنمية الصناعية. ومن خلال تواجدها المحلي وشراكاتها المستمرة مع الجهات الوطنية، تواصل KONE دعم رؤية مصر 2030 عبر المساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية أكثر ذكاءً واستدامة وجاهزية للمستقبل، إلى جانب دورها في تشكيل مستقبل المدن من خلال حلول تدفق الأفراد المتقدمة وابتكارات البنية التحتية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات: "نفخر بتوقيع اعلان النوايا مع KONE في خطوة تعكس أهمية الجمع بين الخبرات الدولية والقدرات الصناعية المصرية. وفي الشركة العربية العالمية للبصريات، نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً مهماً في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق أثر مستدام طويل الأمد. ويعكس اعلان النوايا التزامنا المشترك بدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر من خلال الابتكار والتقنيات المتقدمة والتعاون المستقبلي الذي يساهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة."

وقال أحمد فتحي، العضو المنتدب لشركة KONE مصر: "يمثل اعلان النوايا خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الخبرات العالمية والقدرات الصناعية المصرية بما يخلق قيمة طويلة الأمد للسوق المحلي. ومن خلال التعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، نسعى إلى البقاء على مقربة من احتياجات العملاء ودعم تطوير حلول تنقل وتدفق أفراد موثوقة ومواكبة للمستقبل بما يساهم في دعم المشهد العمراني المتطور في مصر. وفي KONE، نؤمن بأن تشكيل مستقبل المدن يبدأ من توفير تجارب أكثر أماناً وذكاءً وسلاسة للأفراد والمجتمعات، وأن الشراكات القوية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية."

ومن خلال اعلان النوايا، يسعى الطرفان إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات تشمل التنقل الذكي، والبنية التحتية المستدامة، والحلول الصناعية المتقدمة، وابتكارات تدفق الأفراد، بما يدعم التحول العمراني المتسارع في مصر ويعزز التعاون بين الخبرات العالمية والقدرات الصناعية المحلية.

ويعكس هذا الإعلان الطموح المشترك لكل من KONE والشركة العربية العالمية للبصريات لاستكشاف فرص تدعم التحول العمراني في مصر من خلال الابتكار والتقنيات المتقدمة والتعاون الذي يساهم في بناء مدن أكثر ذكاءً ورقمنةً واستدامة.

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جهة الاتصال الإعلامية:

ياسمين يوسف

رئيس قطاع الاتصالات – KONE الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

yasmin.youssef@kone.com

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www.kone.com/en/news-and-insights/releases/

نبذة عن KONE

في KONE، تتمثل رسالتنا في المساهمة في تشكيل مستقبل المدن. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، فإننا نُسهم يومياً في تسهيل تنقل ملياري شخص حول العالم، من خلال توفير تجارب تنقل آمنة ومريحة وموثوقة عبر حلول ذكية ومستدامة. وخلال عام 2025، بلغت المبيعات السنوية لشركة KONE نحو 11.2 مليار يورو، فيما تجاوز عدد موظفيها 60 ألف موظف بنهاية العام، يعملون في ما يقرب من 70 دولة حول العالم. كما أن أسهم الفئة (B) لشركة KONE مُدرجة في بورصة ناسداك هلسنكي في فنلندا. www.kone.com

نبذة عن KONE مصر

تأسست شركة KONE عام 1910 في فنلندا، ودخلت السوق المصري في أوائل التسعينيات من خلال موزعين محليين، قبل أن تؤسس حضوراً مباشراً لها في مصر عام 1999 من خلال إنشاء شركة KONE مصر.واليوم، يقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة، ويعمل بها أكثر من 350 موظفاً متخصصاً يكرسون جهودهم لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة وخدمات الصيانة. وتخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء في مختلف أنحاء مصر، بدءاً من المشروعات السكنية الشاهقة وصولاً إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى. www.kone.eg

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