الرياض: تعكف شركة KoçSistem، وهي شركة تركية رائدة في مجال التكنولوجيا وصاحبة باع طويل في هذا المجال، على إقامة شراكات إقليمية مع شركات التكنولوجيا العالمية. وفي هذا الإطار، وقّعت الشركة مؤخرًا اتفاقية مع شركة Saudi Business Machines (SBM)، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا التعاون، سوف تتعاون شركة KoçSistem مع SBM في مجال الخدمات السحابية والخدمات المدارة والاستشارات.

بفضل التحالف الإستراتيجي المبرم حديثًا، ستعمل كل من KoçSistem وSBM على خلق أوجه تضافر في الجهود لتعزيز قدراتهما القوية الحالية وتوفير خدماتهما للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستلعب شركة KoçDigital، المملوكة بالكامل لشركة KoçSistem، دورًا فعّالًا في السوق، حيث ستقدم حلول إنترنت الأشياء للقطاع الصناعيIIoT)‏ ((Platform360) والذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع، وإدارة البيانات، وإدارة سلسلة التوريد، وغيرها من حلول الذكاء الاصطناعي.

هذا وقد أقيمت مراسم توقيع الشراكة في الأول من أكتوبر في الرياض. وفي هذا الصدد، علّق محمد علي أكارجا، المدير العام لشركة KoçSistem، قائلاً: "بصفتنا موفر خدمات التكنولوجيا الرائد في Türkiye، تتيح لنا شراكات KoçSistem الإستراتيجية الاستفادة من تاريخنا الممتد لـ 80 عامًا في هذا المجال. أما شراكتنا مع شركة SBM فتُعد خطوة محورية في تحسين وجودنا وتوسيعه في جميع أرجاء المنطقة."

وأضاف محمد علي أكارجا، مؤكدًا على الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات التي تعزز النمو الاقتصادي الإقليمي - مدفوعةً باهتمام الشباب بالتكنولوجيا، والاستثمارات في البنية التحتية العامة، والرقمنة المؤسسية في الشرق الأوسط:

"إننا ندعم مبادرات التطوير في كلا البلدين بالتقنيات المحلية. كما تحافظ KoçSistem أيضًا على وجود فعلي في المنطقة من خلال مكاتبنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعمل شراكاتنا الإستراتيجية على تعزيز خبراتنا وتجاربنا الإقليمية. ونحن نعتقد أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تلبية احتياجات السوق المتنامية في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل في مجالات التكنولوجيا المهمة."

من جانبه، علّق عصام الشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة SBM، على هذه الشراكة بقوله: "إننا نلتزم في شركة SBM بتمكين الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية من خلال حلول تقنية تحويلية. تمثل شراكتنا الإستراتيجية مع KoçSistem علامة فارقة في هذه الرحلة. فهي تتيح لنا الجمع بين معرفة KoçSistem العميقة على المستوى الإقليمي وقدرات SBM المحلية التي لا مثيل لها في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة. معًا، يمكننا الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة لتعزيز الابتكار التكنولوجي والقيمة الدائمة."

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