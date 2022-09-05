البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن بيع مبنى المكاتب Kö3، وهو جزء من مجمع KöCampus، في مدينة إيشبورن Eschborn الألمانية، وذلك بصفقة أبرمتها مع شركة "كونرن لاند" CONREN Land.

تم بناء مجمع KöCampus عام 1992، ويتألف من ثلاثة مبانٍ مكتبية متجاورة ومستقلة (Kö3 و Kö10 و Kö12) بمساحة إجمالية تبلغ نحو 39 ألف متر مربع. يتكون كل عقار من العقارات الثلاثة من سبعة طوابق للمكاتب وطابقين سفليين يستخدمان لمواقف السيارات والتخزين. تقع العقارات في المنطقة التجارية في جنوب إيشبورن، على مسافة سبعة أميال شمال غرب الوسط التجاري لفرانكفورت، في موقع عمليّ جيدًا للركاب قرب محطة القطار الرئيسية في فرانكفورت.

على مدى السنوات الخمس الماضية، شهد سوق إيشبورن استثمارات كبيرة من خلال تجديد مبانٍ قائمة وتشييد مبانٍ جديدة. ومن المتوقع أن تستفيد المنطقة من مزيد من الاستثمارات وخط سكة حديد للضواحي الغربية من فرانكفورت مقرر إنجازه عام 2026، مما يوفر رابطًا مباشرًا بمطار فرانكفورت.

استحوذت انفستكورب على KöCampus (Kö3 و Kö10 و Kö12) في يوليو 2018، بعد عمليات تجديد وتحديث كبيرة أجراها مطوّر المشروع - شركة Cilon- التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها في فترة 2017 – 2018. وكان نشاط التأجير والاحتفاظ بالمستأجرين قويين للغاية منذ استحواذ انفستكورب على العقار. واعتبارًا من أغسطس 2022، وبفضل إدارة الأصول النشطة، تم تأجير المساحات المكتبية في جميع العقارات الثلاثة لمجموعة متنوعة من 40 مستأجرًا محليًا ودوليًا.

يضم مبنى Kö3 مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ نحو 11500 متر مربع. يشمل مزيج المستأجرين المتنوع شركة GLS IT Services و 11 شركة أخرى معروفة من قطاعات تشهد نمواً كبيراً، مثل تكنولوجيا المعلومات والاستشارات. ومن المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، هناك نحو 10500 متر مربع مساحة مكتبية ونحو 1000 متر مربع عبارة عن مستودع ومساحة إضافية.

يأتي بيع Kö3 بعد استحواذ انفستكورب في وقت سابق من هذا العام على مكتب الحكومة الفلمنكية والمقر البلجيكي لشركة "مارش" في بروكسل، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في روما. وقد استحوذ الفرع العقاري لانفستكورب في أوروبا حتى الآن على ما قيمته نحو 1.2 مليار يورو من الأصول العقارية في أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا. وتتكون محفظة انفستكورب الأوروبية حالياً من 10 عقارات مكتبية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى 35 عقاراً صناعياً في المملكة المتحدة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقسم الاستثمار العقاري في أوروبا لدى انفستكورب نيل هاسون: "ما زلنا نرى فرصًا كبيرة عبر محفظتنا في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا. مبنى Kö3 هو من الأصول المستقرة وذات الجودة العالية. كما إنه يقع في سوق يملك إمكانات هائلة. بعد أن حققنا أهداف خطة العمل، يسرّنا بيع العقار إلى CONREN Land. ونتطلع إلى مواصلة الاستثمار في منطقة فرانكفورت وتنمية محفظتنا في مختلف أنحاء أوروبا".

تعليقاً على عملية البيع، قالت خلود إبراهيم المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى انفستكورب: "ألمانيا سوق لا تزال تجذب المستثمرين، ويسعدنا أن نعلن عن هذا التخارج اليوم. يواصل فريقنا الأوروبي تحديد فرص هائلة عبر محفظتنا في أوروبا حيث نركز على الأصول ذات الجودة العالية التي تخلق القيمة. ومبنى المكاتب Kö3 داخل مجمع KöCampus مطابق لهذا المعيار".

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