مدينة فورمس: في خطوة مهمة صوب التحول الرقمي، اختارت Mastercard شركة KOBIL GmbH، وهي شركة تكنولوجية رائدة مقرها ألمانيا، كشريك لها في المشاريع المستقبلية القائمة على النظام البيئي الرقمي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة، والاستفادة من نقاط القوة في كلتا المنظمتين. هذا وقد غدت KOBIL GmbH، المعروفة بخبرتها في مجال أمن البيانات والهوية الرقمية ومنصة SuperApp الرائدة، شريكًا عالميًا لشركة Mastercard في الوقت الراهن. وستشهد هذه الشراكة دمج شركة KOBIL GmbH لمنصة SuperApp التابعة لها في نظام Mastercard البيئي الموسع، مما يعزز وصولها عبر الشبكة العالمية. وسيتمثل المجهود التعاوني الأول بينهما في دراسة تجريبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع إمكانية توسيع نطاق وصول Mastercard إلى أكثر من 80 دولة.

وقد حصلت شركة KOBIL GmbH على ثقة Mastercard بفضل تقنيتها الفريدة.

تعمل شركة KOBIL GmbH على إحداث ثورة في نهج Mastercard تجاه التحول الرقمي، وذلك عبر تقديم نماذج أعمال جديدة مصممة خصيصًا للتطبيقات الحضرية والمؤسسية. يمثل اعتراف Mastercard بخبرة KOBIL في مجال الهوية الرقمية وأمن البيانات وتجارب منصة SuperApp علامة بارزة في شراكتهم. وتشمل الاتفاقية تعزيز أواصر التعاون العالمي في العديد من المشاريع المبتكرة، مع التركيز على تطبيقات Smart City (المدينة الذكية) وتوسيع النظام البيئي لـMastercard. ويقول عصمت كويون، الرئيس التنفيذي لمجموعة KOBIL: "يُمثل مشروعنا المشترك الافتتاحي، وهو دراسة تجريبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجرد الانطلاقة الأولى". وأردف قائلًا: "إن نطاق وحجم جهودنا كبيران، كما يتضح من انتشار تطبيقنا الناجح Istanbul SuperApp، الذي ربط 16 مليونًا من السكان بخدمات مدينة اسطنبول الأساسية". حصل تطبيق Istanbul SuperApp مؤخرًا على الجوائز في المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة.

نبذة عن مجموعة KOBIL: منذ إنشائها في عام 1986، كانت شركة KOBIL GmbH رائدة في مجال الحلول التقنية التي تشمل الدفع وأمن الهوية وتطبيق SuperApp الآمن.تعد الشركة رائدة ومعترفًا بها في مجال الهوية الرقمية والبطاقات الذكية وكلمات المرور المستخدمة لمرة واحدة والتشفير. وبفضل وجود فريق متخصص مكون من 500 خبير في خمسة مقرات رئيسية في ألمانيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ومركزين للبحث والتطوير في تركيا، تعد شركة KOBIL GmbH رائدة في تقنيات المنصات عالية الأمان ومتعددة المستويات.

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