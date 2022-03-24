إن شركة كي ام ام ار سي اي هولدينغز ليميتد، مزوّد التقنية عبر القنوات الرقمية السريعة الاستجابة التي تتخذ من دبي مقراً لها، ترتكز بصفة أساسية على أذرع التشغيل التابعة لها، كيه ام ام ار سي اي تكنولوجي، وكيه ام ام ار سي اي باي، لتقديم حلول البرمجيات كخدمة SaaSوالتعاون ضمن إطار النظام البيئي المالي كخدمة EsaaS وحلول التقنية المالية FinTech لعملاء المؤسسات في جميع أنحاء العالم.

إن تركيز مركز دبي المالي العالمي على مستقبل القطاع المالي والابتكار كان السر الذي جعله مركزاً جاذباً لمجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل في مجالات التقنيات المتقدمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت كي ام ام ار سي اي هولدينغز ليميتد، الشركة الرقمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في الجمع بين حلول الإدارة المرنة للسحابة الإلكترونية وتزويد عملائها بالإمكانات الشاملة في مجال التمويل، عن افتتاح مقرها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. لقد تمكنت أذرع التشغيل التابعة لشركة كي ام ام ار سي اي هولدينغز ليميتد KMMRCE، كيه ام ام ار سي اي تكنولوجي و كيه ام ام ار سي اي باي، من بناء شهرة تجارية ذات صدىً متميز بسبب قدرتها على توفير منصات مرنة تدمج حلول التكنولوجيا المالية بشكل متكامل وتقدم تجربة سلسة للبيع بالتجزئة والدفع عبر الإنترنت.

نشأت كيه ام ام ار سي اي تكنولوجي بوصفها شركة محلية تعمل في مجال البرمجيات كخدمة، وقد تصاعد إيقاع نموها عبر السنوات العشر الماضية من خلال تبنيها منهج عقد الشراكات الطويلة الأمد في مجال التجارة الإلكترونية والرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. خلال فترة العقد الماضي، تطورت الشركة من كونها مجرد مطور تقني إلى شركة مزودة للخدمات والحلول التقنية لها علامة تجارية ذات ثقل في السوق، حيث تميزت بتقديم أفضل حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة لعملائها. تتميز منصة كيه ام ام ار سي اي على المستوى المؤسسي بشمولها على أكثر من 50 وحدة نمطية قياسية فريدة يمكن استخدامها لتخصيص وبناء أنشطة أعمال رقمية ناجحة وإدارتها وتنميتها.

تعمل كيه ام ام ار سي اي باي تكنولوجي مع العملاء عبر قطاعات رأسية اختصاصية متعددة، بما في ذلك تجارة منتجات البقالة، والتجميل، والإلكترونيات، والأزياء، والبيع بالجملة، والمفروشات المنزلية، والتقنيات التعليمية EdTech، والتقنيات في مجال الصحة واللياقة البدنية FitTech. يسدد المشتركون مع الشركة رسوم الإعدادات الأولية، ويمكنهم إضافة المزيد من الخدمات أثناء توسيعهم نطاق أعمالهم، وتتكفل الشركة بدعم سرعة انطلاقهم وإدارتهم لموازناتهم المالية بفاعلية وتحريرهم من وطأة أي تكاليف غير ضرورية.

كيه ام ام ار سي اي باي اختصاصية في التعاون ضمن إطار النظام البيئي المالي كخدمة (EsaaS) حيث تقدم حلول دفع مخصصة للبنوك وشركات التقنيات المالية وتجار التجزئة. تستند كيه ام ام ار سي اي باي على التقنيات المتطورة عبر منظومة منتجاتها بما يمكّنها من تأسيس أنظمة البنى التحتية وخدمة العملاء وسرعة الوصول إلى البيانات مع تطوير مكدسات وتجهيزات العتاد الفردية للحلول والتقنية والمنظومة البيئية بما يوفر إمكانات الدفع الشاملة المتكاملة لأي عميل من دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث في المعاملات.

يمكن توصيل منصة كيه ام ام ار سي اي باي مع قدرات البنى التحتية الأساسية الحالية أو استغلالها كخدمة مصرفية رقمية قائمة بذاتها بحيث يتم تعزيز قدرات العلامات التجارية من حيث سرعة اقتحامها السوق وتقديم المنتجات الجديدة بكل يسر. تتضمن باقة الخدمات المقدمة من الشركة إصدار المعاملات التي تتم عبر الإنترنت أو من دون الاتصال بالإنترنت ومعالجتها وتقديمها.

قال دارين هودجكين، مؤسس كي ام ام ار سي اي هولدينغز ليميتد ورئيس مجلس الإدارة: "يسعدنا الإعلان عن انتقال مقارنا الرئيسية إلى مركز دبي المالي العالمي لنؤسس بهذا لمعايير مرجعية جديدة في المنطقة للبرمجيات كخدمة SaaS والتعاون ضمن إطار النظام البيئي المالي كخدمة EsaaS. إن منهجيتنا الراسخة لتزويد عملائنا بالتقنيات المتقدمة عبر القنوات الرقمية السريعة الاستجابة مع التركيز على التفكير المستقبلي قد مكنتنا على مدار السنوات العشر الماضية من وضع منظومة متكاملة وسريعة للحلول الديناميكية للدفع والتجارة الإلكترونية. إن اختيارنا تأسيس مقارنا في مركز دبي المالي العالمي لهو أمر طبيعي باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة. في ضوء نمو الفرص في المنطقة نتطلع نحن أيضاً إلى النمو مع مركز دبي المالي العالمي، هذا مع استمرارنا في الوفاء بالاحتياجات التقنية للكيانات المحلية والدولية ".

وتابع هودجكين قائلاً: "تتميز تقنيات كي ام ام ار سي اي تكنولوجي بالمرونة وسرعة الاستجابة وأسعارها المعقولة التي تدعم مختلف العلامات التجارية وتساعدها في اقتحام السوق بسرعة وكفاءة، كما تعزز إمكاناتها وقواعد البنى التحتية الأساسية بحيث تنمو معها وتتطور خلال رحلتها لاكتساب حصتها في السوق. تربط خدمات التكنولوجيا المالية للشركة جميع الاحتياجات تحت سقف واحد بالتعاون مع كيه ام ام ار سي اي باي مما يسهل سرعة إجراء أي متطلبات للدفع عبر الإنترنت ".

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا اختيار كي ام ام ار سي اي هولدينغز ليميتد لمركز دبي المالي العالمي كي يكون به المقر الرئيس لها. لقد أصبحوا بذلك أحد المكونات في أكبر تجمع أعمال متخصص في المنطقة لشركات الحلول المالية الأكثر إبداعاً وثقةً في المستقبل، وهي الشركات التي تعمل معنا وتشاركنا بناء القدرات لتعزيز تشكيل مستقبل القطاع المالي والابتكار. إننا على ثقة من أن منظومة أعمالنا الشاملة ودعمنا المستمر للبنى التحتية الأساسية وإصدارنا اللوائح التنظيمية برؤى عالمية المستوى سيساعدهم على التوسع بنجاح في جميع أنحاء المنطقة".

#بياناتشركات

- انتهى -