سوف تساهم الاتفاقية في سد الفجوة المالية التي تواجه المؤسسات التعليمية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير وتنمية قطاع التعليم المصري

القاهرة: أعلنت اليوم «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن توقيع اتفاقية مع شركة Klickit، وهي منصة رقمية لإدارة المدفوعات الدراسية وتحصيلها، لتزويد المؤسسات التعليمية بباقة متكاملة من الحلول المالية بهدف تطوير وتعزيز نمو قطاع التعليم في مصر.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تتمكن شبكة المؤسسات التعليمية التابعة لشركة Klickit من الحصول على مختلف خدمات التأجير والتخصيم الخاصة بشركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، لتمويل توسعاتهم الرأسمالية، وسد أي فجوات في احتياجات المدارس من السيولة النقدية عبر حصولهم على تمويل مقدمًا لتغطية الرسوم الدراسية المتوقعة التي سيتم تحصيلها من خلال منصة Klickit. ومن ناحية أخرى، تقدم Klickit لأولياء الأمور والطلاب منصة دفع رقيمة لتسهيل سداد الرسوم الدراسية بسرعة وبأسعار مخفضة، وذلك عبر توفير مجموعة كبيرة من حلول الدفع من خلال شركائها، بالإضافة إلى تقديم أداة تحصيل رقمية سهلة للمدارس.

وتشمل عملية التمويل النفقات الرأسمالية وذلك من خلال خدمات التأجير التي تقدمها «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» على مختلف أنواع الأصول، ومن بينها المقرات الإدارية والتعليمية، والأدوات المدرسية، وشبكة النقل، وغيرها. ومن ناحية أخرى، سوف تتمكن المؤسسات التعليمية من الحصول على خدمات التخصيم التي تغطي فواتير العملاء والدفعات المتأخرة من أجل زيادة السيولة النقدية، وتسريع التدفق النقدي، وتجنب الاضطرابات التشغيلية الناجمة عن تأخر سداد الرسوم الدراسية.

وفي هذا السياق أكد طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن هذه الاتفاقية بمثابة إنجاز كبير للشركة التي كانت ولا تزال في طليعة المؤسسات الداعمة لقطاع التعليم في مصر، معربًا عن اعتزازه بالمساهمة في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر عبر تعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد المصري. وأضاف العياط أن الشركة تسعى إلى تسهيل حصول المؤسسات التعليمية على تمويل في ظل الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى ذلك الهدف، وذلك سعيًا لتقليص عجز السيولة النقدية والمساهمة في تطوير العملية التعليمية، والتي تعد المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وكذلك تحقيق الإزدهار للفرد والمجتمع على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر، تضع المجموعة المالية هيرميس على رأس أولوياتها الاهتمام بقطاع التعليم، ويعتبر صندوق التعليم المصري، جزء من منصة الخدمات التعليمية التي أسستها المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع مؤسسة GEMSonEducati، أحد أكبر صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصص في تطوير قطاع التعليم الأساسي في مصر. بالإضافة إلى ذلك، قامت «المجموعة المالية هيرميس فاينانس» بالاستثمار في Klickit خلال عام 2021 لإضافة المزيد من الخدمات الأخرى إلى المنصة الرقمية وتعزيز عملية التكامل والتضافر بين شبكتها من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس.

ومن جانبه أشار سعيد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة Klickit، إلى أن الشركة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مصر وهو ما يسمح لهما بالتركيز على الخدمات التي يقدمونها بشكل أفضل، وهو بناء مهارات الشباب المصري وكفاءاتهم، حيث يساهم التعليم في تقليص معدلات الفقر. وأعرب طلعت عن اعتزازه بهذه الشراكة التي ستساهم في تعزيز قدرة الشركة على تزويد شبكة المؤسسات التابعة في قطاع التعليم المصري بمجموعة متكاملة من الحلول المالية، والتي تفتح الباب أمام مزيد من التوسع والنمو وتقديم خدمات فريدة للأفراد والشركات على حد سواء. وأشار إلى أن هذه الشراكة من المتوقع أن تساهم في إحداث تغيير جذري في العمليات اليومية للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن طريقتهم في صياغة أهدافهم على المدى الطويل.

تأسست شركة tiKlick عام 2017، وهي منصة رقمية لتسهيل المدفوعات الدراسية. وقد نجحت الشركة في توقيع اتفاقية خلال عام 2021 مع وزارة التربية والتعليم لتقديم خدماتها لأكثر من 55 ألف مدرسة حكومية مصرية، تضم أكثر من 25 مليون طالب بمختلف محافظات الجمهورية ليصل إجمالي المعاملات التي قامت بتنفيذها أكثر من مليون معاملة. وخلال عام 2022، تمكنت الشركة من إضافة 122 مدرسة جديدة إلى محفظة عملائها ونجحت حتى الآن تسهيل معاملات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليار جنيه مصري.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

عن شركة Klickit:

تعمل كليك إت كشريك للتحول الرقمي في ادارة وتحصيل المدفوعات بالمنشآت التعليمية العامة والخاصة بالإضافة الي الوزارات المعنية بالتعليم داخل مصر وعلى مستوى العالم وذلك من خلال تقديم منصة رقمية متكاملة تسهل عملية الدفع لجميع الاطراف.كليك إت تعمل علي تلبية متطلبات المنشآت التعليمية من خلال توفير ادارة دقيقة ولحظية للمدفوعات وتسهيل تجربة أولياء الأمور في دفع المصروفات الدراسية. ونجحت حتى الآن تسهيل معاملات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليار جنيه مصري. كليك ات هي الشريك المختار لأكثر من 350 مدرسة خاصة ودولية و 55,000 مدرسة حكومة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريم حسين

مدير إدارة قيمة العملاء

R.hussein@klickit.co