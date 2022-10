الشراكة تعزز حضور مبادلة في سوق الائتمان المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وتوسّع إمكانات وقدرات منصةKKR الائتمانية في المنطقة.

هونغ كونغ وأبوظبي: أعلنت شركة KKR؛ شركة الاستثمار العالمية الرائدة، وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي؛ التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية ("الشراكة") تتيح الاستثمار في فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتهدف هذه الشراكة لتوظيف ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي من الاستثمارات طويلة الأمد، بهدف توفير حلول ائتمانية مخصصة للشركات والمؤسسات. وسوف تضخ مبادلة استثماراتها إلى جانب الصناديق الاستثمارية الحالية لشركة KKR، بما في ذلك صندوق "KKR آسيا كريدت أبورتشونيتيز"؛ الذي تم اطلاقه مؤخراً بقيمة 1.1 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات الائتمانية الخاصة في تلك المنطقة.

وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة لكلا الشركتين، إذ تعمل على تعزيز تواجد وحضور مبادلة في سوق الائتمان سريع النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في الوقت الذي ستمكّن فيه KKR من توسيع نطاق منصتها الائتمانية بشكل كبير. وتأتي هذه الشراكة في وقت أدى فيه النمو الكبير الذي شهدته المنطقة إلى زيادة الطلب على حلول التمويل، حيث تواجه العديد من الشركات والجهات ورواد الأعمال، تحديات في تأمين التمويل اللازم والمرن، بسبب محدودية توفر رأس المال من البنوك والمقرضين غير المصرفيين. وتهدف هذه الشراكة إلى سَدّ النقص في توفير التمويلات المرنة في رأس المال، لدعم الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومساعدتها في تحقيق تطلعاتها للتوسع والنمو على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال عمر عريقات، المدير التنفيذي للاستثمارات الائتمانية في مبادلة: "يعد التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، حيث توفر هذه السوق فرصاً استثمارية ائتمانية فريدة، مدفوعة بنمو سريع وارتفاع الطلب على رأس المال من جهات غير مصرفية، ونحن سعداء بالتعاون مع KKR؛ الشريك صاحب الخبرة والكفاءة، ونتطلع للاستفادة من خبرتهم وإمكاناتهم ومعرفتهم الواسعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاغتنام فرص الائتمان وتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لدينا".

بدوره قال براين ديلارد، الشريك ورئيس قسم الائتمان في آسيا والمحيط الهادئ في KKR: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية التي تسهم بتعزيز علاقتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مبادلة. وسيكون لدينا عبر هذه الشراكة موارد إضافية لزيادة حجم استثماراتنا بشكل كبير، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع أنحاء آسيا، وتقديم حلول مبتكرة لرأس المال تلبي الطلب المتزايد من المقترضين، ونتطلع للقيام بدور أكبر لتلبية احتياجات الشركات الآسيوية المتزايدة للتمويل ".

وكانت KKR قد استثمرت منذ عام 2019 ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي في رأس المال الائتماني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وشمل هذا توفير التمويل لعمليات الاستحواذ وحلول رأس المال المخصصة للشركات والجهات المالية في قطاعات الخدمات البيئية والعقارات والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. وقامت "KKR كريدت" باستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا والصين الكبرى والهند وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام. وتعد أعمال ائتمان آسيا والمحيط الهادئ جزءاً من منصة ائتمان عالمية لشركة "KKR" بلغت قيمتها في نهاية شهر يونيو من عام 2022 ما يقرب من 178 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 284 مليار دولار أمريكي على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن شركة KKR

شركة استثمار عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة بالإضافة إلى أسواق رأس المال وحلول التأمين. تهدف الشركة لتحقيق عوائد استثمارية جذابة من خلال اتباع نهج استثماري منضبط ومتوازن، وتوظيف فريق عمل على مستوى عالمي، ودعم النمو في شركات محفظتها الاستثمارية والمجتمعات التي تعمل فيها. ترعى KKR صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية، ولديها شركاء استراتيجيون يديرون صناديق التحوط. كما تقدم شركات التأمين التابعة لها خدمات التقاعد والتأمين على الحياة وإعادة التأمين تحت إدارة Global Atlantic Financial Group. قد تتضمن الإشارات إلى استثمارات KKR أنشطة الصناديق الممولة وشركات التأمين التابعة. للحصول على معلومات إضافية حول KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.kkr.com وحسابها على منصة تويتر TwitterKKR_Co.

