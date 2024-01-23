يمكن لعملاء البنوك الإقليمية لشركة AFS الاستفادة من محفظتها الموسعة مع حلول Kiya.ai المصرفية الجديدة.

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة Kiya.ai، المزود العالمي للتكنولوجيا المالية، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى خدمة عملاء شركة AFS من البنوك الإقليمية إلى جانب المؤسسات المالية الحالية والبنوك الجديدة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تعزيز المنتجات والحلول المتنوعة والمقدمة من شركة AFS بشكل أكبر من خلال خبرة شركة Kiya.ai العميقة في مجال التقنيات المصرفية الحديثة التي تشمل الخدمات المصرفية الأساسية والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتأهيل العملاء الإلكتروني (eCO) وحلول التمويل التجاري.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "تتشرف شركة الخدمات المالية العربية بقيادة التحول والتوسع التكنولوجي في القطاع المالي. نحن ملتزمون بدعم العديد من عملائنا وشركائنا المصرفيين وإبقائهم دائمًا في صدارة التقدم الرقمي السريع في المنطقة. تعتبر شراكتنا مع شركة Kiya.ai قيمة مضافة إلى مجموعة حلول ومنتجات المدفوعات الرقمية المتنوعة لدى شركة AFS. وهذا يسلط الضوء أيضًا على التزامنا بزيادة العروض المقدمة لعملائنا من البنوك، وتوسيع نطاق الحلول التي تركز على العملاء. ويعزز هذا التعاون مكانتنا كمزود رائد لحلول الدفع الرقمية المبتكرة في الشرق الأوسط وإفريقيا".

تلتزم شركة Kiya.ai بتقديم التميز وإعطاء الأولوية للتأثير المجتمعي المستدام، وتقف في مقدمة الابتكار، وتتخصص في خدمة المؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الحلول والخدمات المصممة بدقة، تتكيف الشركة باستمرار لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها، مما يضمن دورها الدائم كمساهم موثوق به في تشكيل المستقبل الرقمي.

وقال أميت شارما، رئيس قسم المنتجات في شركة Kiya.ai: " يسعدنا وفخورون بالإعلان عن الشراكة بين Kiya.ai وشركة الخدمات المالية العربية AFS، والتي توسع سوقنا المستهدف وتفتح فرصًا جديدة للنمو في الشرق الأوسط وإفريقيا. هذه الشراكة الاستراتيجية هي أكثر من مجرد تعاون؛ إنها حافز للنمو والكفاءة والتميز. لقد مكنتنا حلولنا المتطورة ومعرفتنا العميقة بممارسات ولوائح السوق العالمية إلى جانب الخبرة في البنى التحتية الحديثة من أن نكون الشريك الموثوق به لجهة تمكين التكنولوجيا المالية البارزة في المنطقة. ونحن على استعداد معًا لوضع معايير جديدة في القطاع المالي، والاستفادة من خبراتنا المشتركة لدفع التغيير التحويلي ودفع القطاع إلى عصر ديناميكي ومتقدم تقنيًا."

تمثل الشراكة بين AFS وKiya.ai خطوة هامة في مجال تقدم التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويهدف هذا التعاون إلى دفع الحلول المبتكرة التي تركز على العملاء إلى الأمام، وتعزيز الخدمات المالية الشاملة وإعادة اختراع مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي في المنطقة. ستساعد الخبرة المشتركة والتفاني لكلتا المنظمتين الرائدتين في إنشاء نظام مالي شامل وسهل الوصول إليه لصالح الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC. وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة، والتي تمتد لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. ولديها مكاتب ومراكز بيانات في كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصرالعربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد أدت إسهامات شركة الخدمات المالية العربية المتواصلة في ابتكار الخدمات المالية إلى جعلها قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغيرها من الخدمات.

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نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

قم بزيارة www.afs.com.bh للمزيد من المعلومات، أو تواصل معنا على LinkedIn

ويمكن توجيه الاستفسارات الإعلامية حولAFS وشركاتها الفرعية إلى:

الاسم: عزة مبارك مطر

الوظيفة: رئيس قسم التسويق والاتصالات

البريد الإلكتروني:pr@afs.com.bh

