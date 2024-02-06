الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) توقيع مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، وذلك بهدف الإسهام في تدريب الطلبة وتعزيز مناهج التعليم في المجال العقاري من خلال الدراسات العملية المتعلقة بمختلف أنواع العقارات، إضافة إلى إقامة ورش عمل أكاديمية، ودورات تدريبية لطلبة الجامعة وللعقاريين المهتمين بهذا القطاع الحيوي.

ووقّع مذكرة التفاهم، التي تمتد لغاية 3 سنوات، كل من عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف أ.د. عادل عبدالله الوقيان، والمدير العام للإدارة العقارية في KIB، جاسم العبدالهادي، بتفويض كل من القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب د. نواف العبدالجادر، والأستاذ المشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية د. فهد المضف، إلى جانب مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية في البنك، المهندس/ فهد الصالح، والخبير العقاري في الإدارة العقارية، المهندس/ حسام الكولك، ومدير قسم التقييم العقاري، المهندس/ أحمد اليعقوب، لتطبيق التعاون المشترك بين الجامعة والبنك.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية، جاسم العبدالهادي: "إن مذكرة التفاهم تهدف إلى دمج الدراسات العملية للاستثمار والتقييم العقاري في المنهج الأكاديمي الخاص بطلبة جامعة الكويت، وإثراء تجربة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا عبر إقامة ورش عمل أكاديمية تتناول مختلف أنواع العقارات وأساليب التقييم الخاصة، من أجل تزويدهم بالرؤى العملية واتجاهات القطاع وفرص التواصل مع العقاريين، وبالتالي تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجال العقاري".

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف، أيضاً، إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الإيجابية بين KIB وجامعة الكويت لتقديم دورات عقارية مصمّمة لتطوير المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لكل من طلاب جامعة الكويت والعقاريين ووسطاء العقار، إلى جانب تقوية أسس التعاون في إعداد دراسات علمية حول الاستثمار والتقييم العقاري والسوق العقاري، بشكل عام، للوصول إلى فهم أكثر عمقاً للسوق المحلي.

وفي السياق ذاته، أشار العبدالهادي إلى أن KIB يعدّ أحد مؤسسي مهنة التقييم العقاري في دولة الكويت، وذلك منذ عام 1973، إذ يعتبر الوجهة الأولى للتقييم العقاري ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، كما إنه يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لتوفير كافة الدراسات العملية الموثوقة في هذا المجال لجميع أنواع العقار السكني والاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB أطلق مؤخراً منصّته العقارية الرقميّة الجديدة كليّاً، KIB Aqari، والتي تم تصميمها خصّيصاً لعملائه المهتمّين بامتلاك وبيع وتأجير العقارات، وهي مدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري التي يتم إطلاقها لأول مرة في الكويت رقمياً، إضافة إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات عقارية في دولة الكويت عبر التطبيق، وهذا يأتي تأكيداً على التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقميّة لتوفير تجربة استثنائية للعملاء وتوفير وقتهم وجهدهم، وتلبية احتياجات أعمالهم بأسلوب أكثر سهولة وأماناً.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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