بصفته شريكاً معتمداً في البرنامج يساعد KIB في تعزيز الابتكارات المالية المستقبلية من خلال اهتمامه بتعيين وإدارة أرقام التعريف المصرفية وتقديم خدمة شاملة لإدارة البطاقات

الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، انضمامه إلى برنامج Visa Readyالمصمّم لتعزيز التكنولوجيا المالية، في محاولة لتزويد المتخصّصين في هذا المجال والجهات المصدرة للبطاقات بكافة الوسائل اللازمة لتسريع الإصدار الرقمي وتوفير الوقت، إضافة إلى تحسين عمليات التسوّق وتلبية الاحتياجات الرقمية وأولويات استراتيجيات التكنولوجيا. ومن خلال شراكته مع Visa، سيقدّم KIB حلولاً خاصة بإصدار البطاقات لشركات التكنولوجيا المالية والجهات غير المصرفية في الكويت.

وفي إطار استراتيجية BaaS (الحلول المصرفية كخدمة)، يجدّد KIB إرساء معايير جديدة وإطلاق ثورة في المشهد المالي من خلال تقديم برنامج CaaS (البطاقة كخدمة) الشامل لشركائه، وذلك ضمن خدماته المخصّصة للشركات. وكجزء من هذا الحل المتكامل، يقدم خدمات إدارة البرامج وخدمات أنظمة الدفع للشركاء الذين يسعون إلى توفير حلول حصرية خاصة بالبطاقات المصرفية لعملائهم.

ومن الجدير بالذكر أنّ KIB أول بنك في الكويت ينضم لبرنامج Visa Ready. حيث بات بإمكان شركات الطيران والاتصالات وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الاستفادة من خبرات KIB ومن الإمكانات الهائلة التي توفرها حلول البطاقات الرقمية الذكية.

ويؤكّد حصول KIB على شهادة برنامج Ready Visa التزامه المستمر بالتميّز ومواكبته لأعلى معايير التطور، ومن خلالها يواصل KIB ترسيخ ريادته كأول بنك في الكويت ينضمّ لهذا البرنامج الابتكاري، ما يضمن لشركائه الاستفادة من أقصى درجات الأمان والحماية والموثوقية.

وقد تم تصميم برنامج CaaS من KIB للتوسّع في الاستخدام الأمثل والعروض القيّمة للشركاء الذين بات بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمات وذلك التنوع الاستثنائي في برامج الدفع المسبق وما توفره من إمكانات كبيرة، بما في ذلك عروض البطاقات ذات العملة الواحدة ومتعدّدة العملات، علماً بأن أهم ما يميّز هذه البرامج، إمكانية تقديمها بسلاسة من خلال الأنماط المادية والرقمية المختلفة التي تلبي احتياجات العملاء المتنامية في العصر الرقمي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

ويوفّر برنامج Visa Ready لشركائه مثل KIB إمكانية الوصول إلى "شبكة شركاء Visa" الآخذة في الاتساع، وذلك من خلال زيادة الوعي بتفاصيل مسيرة التحوّل، ودعم التوجّه نحو الكشف عن أسواق جديدة، ومنتجات وحلول Visa التي تم إطلاقها حديثاً. ويمكن الاطلاع على المزيد حول برنامج Visa Ready عبر الموقع الإلكتروني https://partner.visa.com.

وفي هذه المناسبة، أعرب مدير عام إدارة التحوّل الرقمي والابتكار، محمد الشريف، عن فخره بهذه الشهادة والشراكة، قائلاً: "إنّ التعاون بين KIBوVisa يمثّل علامة فارقة في القطاع المصرفي الكويتي". وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، سيتمكّن KIB من تغيير سياسة خدمات البطاقات المصرفية الذكية، وتزويد شركائه بحلول مبتكرة وتمكينهم من تقديم تجارب استثنائية لعملائهم".

وبدوره، أشار مدير مكتب فيزا بالكويت، أنكوش ديفيدسون، إلى أهمية هـذه الشراكة على مستوى منظومة الخدمات، قائلاً: "إن هذا التعاون سيساعد عملاء التكنولوجيا المالية لدينا على تقديم تجارب معزّزة في الكويت على نحو أسرع وأسهل من أي وقت مضى". وأضاف: "يسعدنا في Visa تقديم شهادة (BIN sponsor) Visa Ready لـ KIB، متطلّعين إلى مزيد من التعاون في تطوير القدرات التي تحتاجها شركات التكنولوجيا المالية لتوسيع إمكانات نظام المدفوعات رقمياً في الكويت".

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نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.