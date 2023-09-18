كجزء من استراتيجيته الشاملة للارتقاء بمستوى التجربة المصرفية التي يقدّمها

الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن مجموعة الخدمات التي يوفّرها مركز خدمة العملاء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه والوصول إلى مستويات أعلى من الجودة والتميّز. ويهدف البنك، من خلال هذه الخطوة، إلى إضافة المزيد من السهولة والراحة لكافة العمليات المالية، انطلاقاً من التزامه بتحقيق التميّز المصرفي الشامل في كافة مسارات التواصل مع العملاء.

ونظراً للسهولة التي توفّرها الرسائل النصية كوسيلة للتواصل بين البنك وعملائه، طرح KIB خدمة الواتساب التفاعلية التي تتيح لهم التمتّع بخدمة أكثر سرعة من خلال الردّ الفوري على اتصالاتهم بالبنك والردّ على كافة استفساراتهم. ويمكن تفعيل هـذه الخدمة التفاعلية ببساطة عبر حفظ رقم البنك 1866866 على الجهاز المحمول وتقديم طلب التحدّث باستخدام تطبيق واتساب، وإضافة إلى خدمة الواتساب التفاعلية، أعلن البنك تخصيص فريق متكامل في مركز خدمة العملاء لتلبية جميع الاستفسارات والطلبات التي يتقدّم بها عملاء باقة Black خلال وقت قياسي، والاستجابة لمكالماتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وفي معرض تعقيبه على المزايا الجديدة، قال مساعد مدير مركز الاتصال في KIB، طاهر البغلي: "إننا ندرك أهمية وقت العميل والجهد الذي يبذله فريقنا لتلبية عملائنا بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا السبب نواصل بحثنا عن حلول مبتكرة تمكّننا من تلبية كافة احتياجات العملاء بالجودة الأمثل والسرعة القصوى. كما إن هدفنا الرئيسي، وسط تسارع خطى التطوّر الرقمي، يكمن في الحفاظ على توفير خدمة سريعة وسهلة ومتميّزة وأكثر انسجاماً مع أسلوب حياة العملاء؛ ولذلك نعمل دائماً على تقديم منتجاتنا المصرفية ضمن القنوات التي يستعملونها يومياً".

وأكد البغلي أن خدمة الواتساب التفاعلية التي تم إطلاقها حديثاً هي تأكيد جديد على التزام KIB بتوفير أحدث التقنيات المصرفية لعملائه، ومع التقدم المتزايد الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لخدمات الردّ الآلي الآن تلقّي كافة استفسارات العملاء بطريقة دقيقة وشخصية وتضمن توفير وقتهم وجهدهم، ما يجعلها قيمة مضافة ضمن مجموعة حلول البنك القائمة على التكنولوجيا المبتكرة، وخطوة أساسية في مسيرة التحوّل الرقمي التي ينتهجها.

وأشار إلى أن تبنّي التقنيات الجديدة يتيح للبنك أيضاً استخدام موظفي خدمة العملاء على نحو أكثر إنتاجية؛ فمن خلال إطلاق قنوات اتصال ذكية جديدة، يضمن KIB تعزيز إمكانات فريق العمل وتركيز اهتمام موظّفيه على الاستفسارات والمتطلبات ذات الأولوية القصوى من دون أي صعوبات أو تأخير، ما يضمن توفير خدمة متخصّصة وعالية الجودة لكافة شرائح العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل التزامه بالدور الإيجابي والحيوي في حياة عملائه وتجاربهم المصرفية بشكل يومي، وذلك عبر تطوير منتجاته وخدماته وتلبية احتياجاتهم المتغيرة باستمرار، من أجل إضفاء المزيد من السهولة والراحة والموثوقية إلى التجربة المصرفية وتعزيز مستويات الرضى بشكل عام.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "KIB"

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.