الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) للتعاون في برنامج الابتكار الخاص بها، وذلك بهدف تهيئة بيئة قوية تحتضن الابتكار وتسرّعه وتطور أدواته، ما يوفر للطلاب فرصاً واسعة للتطور والنمو. تأتي هذه الاتفاقية الجديدة في إطار التزام البنك المستمر باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، وضمن جهوده الحثيثة والهادفة إلى دعم قطاع التعليم ومؤسساته وتمكين الشباب من أجل مستقبل مشرق.

وفي إطار هذا التعاون، سيتولّى KIB التنسيق والإشراف على برنامج الابتكار مدعوماً بخبرة مستشار عالمي معتمد في هذا المجال، كما إن هذه الاتفاقية ستوفر لطلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فرصة حيويّة ومهمة للمشاركة في المشاريع الموجهة نحو تعزيز الأفكار وخلق الحلول المبتكرة، إلى جانب اكتسابهم خبرة استثنائية من خلال التدريب العملي وبرامج التعليم التشاركي المتخصّصة في KIB، مما يتيح لهم تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة مصرفية ذات أبعاد حقيقية وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك بدعم الطلاب والخريجين المتفوقين بفرص عمل مستقبلاً، وهو ما يؤكد حرصه على تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية الواعدة مهنياً.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB محمد عاطف الشريف: "إن هذه الشراكة مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تأتي في إطار جهودنا لسدّ الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي في صناعة الصيرفة، وذلك من خلال إعداد وتسليح الجيل القادم بالمهارات الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح العملي في القطاع المصرفي الذي ينمو بشكل متسارع. كما يعكس هذا التعاون جهود البنك لتحقيق الريادة في مجال الابتكار في الصناعة المصرفية."

وأضاف الشريف: "نسعى من وراء إبرامنا للاتفاقيات مع المؤسسات التعليمية، إلى بناء قاعدة صلبة من الكوادر والكفاءات الوطنية المميزة التي ستلعب دوراً في إثراء أعمالنا وتشكيل مستقبل القطاع المصرفي في الكويت. وفي إطار جهودنا المستمرة للاستثمار في الشباب ومستقبل الصناعة المصرفية نتطلّع إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات مع جامعات أخرى في المستقبل القريب."

من جانبه، قال رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور بسام علم الدين: "يسرّنا التعاون مع KIB في هذه المبادرة، لما ستوفره لطلبتنا من فرصة رائدة لتطبيق معارفهم النظرية في بيئة عمل حقيقية. وسيتمكن طلبتنا، من خلال عملهم مع الخبراء في الصناعة المصرفية، من تطوير حلول مبتكرة للقطاع المصرفي واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التفوق في مسيرتهم المهنية. وتعكس هذه الشراكة مع KIB التزامنا القوي بإعداد خريجينا لكي يصبحوا قادة مبتكرين في سوق العمل الكويتي."

وأضاف الأستاذ الدكتور علم الدين: إن "جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا" لطالما دعمت الابتكار في مناهجها التعليمية المتقدمة ومواءمتها مع مخرجات سوق العمل الكويتي، كما تدعم "GUST" مبادرات الشباب الكويتي للشركات الناشئة، ومسيرتهم الوظيفية في القطاعَيْن الخاص والعام، لما فيه من خير وتقدم لمستقبل دولة الكويت وشبابها.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات