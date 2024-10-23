الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تجديد شراكته الاستراتيجية مع شركة سافكس بهدف الاستعداد لإطلاق فعاليات الموسم الثالث لبطولة KIB | The Stadium، والتي ستقام في العام 2025، حيث تتنافس خلالها فرق محليّة ودولية عديدة. وتهدف البطولة إلى تعزيز مكانة الكويت كوجهة رياضية، وتسليط الضوء على المواهب الشابة الكويتية الصاعدة وإبراز إنجازاتهم الرياضية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قالت مدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك KIB، مروة معرفي: "يسعدني الإعلان عن رعاية الموسم الثالث من بطولة KIB | The Stadium والتي أثبتت نجاحاً باهراً في نسختيها السابقتين وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور. تأتي النسخة الثالثة في إطار التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية ودعمنا المتواصل للشباب والرياضة في الكويت، كما تعكس حرصنا على تعزيز دورنا كشريك فاعل في المجتمع، وتساهم في ترسيخ مكانتنا كبنك رائد يدعم التنمية الشاملة في البلاد".

وأضافت: "فخورون بدعم هذه البطولة التي باتت حدثاً رياضياً سنوياً ينتظره الجميع، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في هذه النسخة الجديدة بدعم من الإدارة التنفيذية في البنك ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، السيد/ رائد جواد بوخمسين، ومدير عام الإدارة المصرفية للأفراد، السيد/ عثمان توفيقي. ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع المشاركين والرياضيين والشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير على مدار السنوات الماضية".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافكس، أحمد الماجد عن سعادته بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع KIB لتنظيم بطولة KIB | The Stadium الرياضية المبتكرة. وأكد على أهمية هذه الشراكة في دعم الرياضة والفعاليات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتعزيز مكانة الكويت في هذا المجال.

وأضاف: "بعد مسيرة حافلة في تنظيم الفعاليات الرياضية بالكويت والمنطقة، نعود في عام 2025 لتقديم موسم جديد من KIB | The Stadium، الأضخم والأكثر تنوعاً حتى الآن. نستضيف نخبة من الرياضيين المحليين والدوليين، ونعيد إلى الكويت أجواء المنافسات الدولية التي طال انتظارها. هذا الإنجاز هو ثمرة جهودنا المتواصلة منذ عام 2008، حيث ساهمنا في رفع شأن الرياضة الكويتية. إن KIB | The Stadium هو تجسيد حقيقي لرؤيتنا المشتركة في دعم الرياضة الكويتية وتطويرها".

تجدر الإشارة إلى أن الرياضة تُشكّل جزءاً أساسياً من برنامج KIB الشامل للمسؤولية المجتمعية، حيث يقوم بتنظيم ورعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الكويت، ويسعى على الدوام إلى دعم ونشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع، إلى جانب مواصلة دعم الرياضيين الشباب، الذين حققوا الكثير من الإنجازات وأسهموا برفع اسم الكويت ورايتها في المحافل الدولية المختلفة.

ومن خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات، يؤكد KIB التزامه بدعم المجتمع وتطويره، كما يسعى إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس على كافة أفراده، مع التركيز بشكل خاص على إبراز الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، ولا سيما الرياضة.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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