مزايا مخصّصة وآمنة لتلبية كافة احتياجات العملاء

الكويت: أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) منصّته الرقميّة الجديدة كليّاً، والمخصّصة للشركات، وذلك تأكيداً لالتزامه بمواكبة أحدث الابتكارات الرقميّة واستراتيجية التوسع في نطاق خدماته المصرفيّة الإلكترونية، من أجل الارتقاء بتجربة عملائه من الشركات وتوفير كافة احتياجاتهم بأسلوب سلس وآمن.

وتشمل المنصّة الرقمية الجديدة مجموعة مبتكرة ومتكاملة من الحلول المصرفيّة، التي تمكّن الشركات من التحكّم بشكل كامل بمعاملاتها إلكترونياً، وبطرق آمنة وسهلة، ما يؤكّد حرص KIB على تنمية إمكاناته الرقميّة ومواكبة أحدث الابتكارات وتطوّراتها السريعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتطلعات الشركات نحو إدارة أكثر سلاسة لحساباتهم المصرفيّة.

وفي معرض تعقيبه على تدشين هذه المنصّة، قال هشام المباركي المدير العام للإدارة المصرفية التجارية "إن هذه المبادرة المهمّة من KIB تجسّد اهتمامه الكبير بعملائه في قطاع الأعمال، وحرصه على توفير تجربة مصرفيّة مخصّصة وفق أعلى معايير الأمان، الكفاءة والموثوقيّة. إذ تمثّل المنصّة الرقمية الجديدة قفزة نوعية في مجال تطوير الحلول المالية التي يقدّمها KIB والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، كما إنها تمهّد الطريق أمام إطلاق مزيد من المنصّات الواعدة، والتي من شأنها توفير منتجات وخدمات مبتكرة وحصرية لعملائنا الشركات".

وتناول المباركي مجموعة المزايا الفريدة للمنصّة، موضحاً أنها تمكّن العملاء من الاطلاع، بشكل دقيق، على كافة معاملاتهم المالية، بما يساعدهم في اتخاذ قرارات حكيمة تعتمد على بيانات حقيقية، للارتقاء بمستوى أداء أعمالهم. وقال: "إن هذه المنصّة سوف تسهم في توفير وقت العملاء وجهدهم عبر باقة متكاملة من الخدمات المبتكرة والمبسّطة".

وأضاف أن المنصّة سوف تمكّن العملاء، أيضاً، من تخصيص الخدمات لموظفيهم ومراقبة أداء أعمالهم على أكمل وجه، بما يوفّر وقتهم ويرفع سقف إنتاجيتهم، إضافة إلى تزويدهم بخاصية القدرة على إرسال المعاملات المالية، إلكترونياً، إلى رؤسائهم لتسهيل عملية الحصول على الموافقات اللاّزمة وإتمام تنفيذ العمليات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح كذلك أن المنصة تعتبر مركزية وشاملة، إذ ستتيح للشركات المسجلة فيها إمكانية تتبّع وإدارة تدفّقاتها النقدية بسلاسة من كافة قنوات الدفع، بما في ذلك بطاقات "ماستركارد" وفيزا" و"كي- نت"، وذلك باستخدام لوحة التحكّم بعمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية، إلى جانب مراقبة جميع عملياتها مع البنك في مكان واحد، وملاحظة أي تغييرات أو تطورات قد تطرأ على الحسابات والشؤون المالية وكافة الطلبات والعمليات المصرفية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، تمّ تصميم بوابة متقدّمة لتحويل الرواتب بطريقة مبسّطة ومزايا مبتكرة، مثل تحميل الملفات وتصحيح الأخطاء وغيرها، لافتاً، في الوقت ذاته إلى أن المنصّة المتطوّرة تمتاز بخاصية إخفاء الحساب لضمان مزيد من الخصوصية والأمان للعملاء.

واختتم المباركي تصريحه قائلاً: "يملؤني الفخر إذ أشيد بجهود فريقنا الفني المتفاني في KIB، من روّاد التكنولوجيا ومصمّمي واجهات المستخدمين ومطوّري الخدمات والمنتجات، حيث تكلّلت تلك الجهود بابتكار هذه المنصّة المميزة. لقد عملوا بشكل متواصل ومباشر مع قطاعات مختلفة في البنك من أجل ضمان تلبية كافة الاحتياجات المصرفيّة لعملائنا الشركات".

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى دائماً إلى توفير تجربة مصرفيّة رقميّة متطوّرة، بما يلائم أسلوب حياة عملائه، كما يواصل مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركّز على تقديم تجربة ذات مستوى أكثر تقدّماً ورفاهية لعملائه، انطلاقاً من شعاره الأساسي "بنك للحياة".

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نبذة عن "KIB"

بنك الكويت الدولي "KIB" هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس "KIB" عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ "KIB" فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم "KIB" مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يمتلك "KIB" برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير "KIB" بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.