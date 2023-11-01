الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، المؤسسة المالية الرائدة في الكويت، عن شراكة النمو الاستراتيجية الحصرية مع شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك بهدف تعزيز النمو. وسيمتدّ هذا التعاون المهم بين الطرفين لمدة 7 سنوات، حيث يستعدّ KIB للتحوّل إلى بنك يعتمد حصرياً على خدمات شركة Visa فيما يتعلّق بكافة البطاقات المصدّرة منه.

وتأتي هذا المبادرة تحت عنوان "شراكة بين KIB وVisa لتعزيز النمو"، وهي مبنيّة بشكل أساسي على اعتماد الابتكار والتكنولوجيا وفتح آفاق جديدة من التعاون، حيث يعمل الطرفان على تقديم حلول مالية متطوّرة ورائدة في السوق المحلي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى أدائهما، وعلى قطاع البنوك بشكل عام.

وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية إلى أحدث مزايا التكنولوجيا المالية من أجل تقديم حلول دفع مبتكرة وخدمات ومنتجات مصرفية رائدة ومتنوعة، بما يضمن إنجاز ثورة في القطاع المصرفي بالكويت، وذلك بالاعتماد على خبرة VISA العالمية والإمكانيات الرقمية التي يمتلكها KIB.

وفي تعقيبه على إطلاق هذه الشراكة، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار، محمد الشريف: "تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو جعل اسم KIB مقترناً بالابتكار وتقديم الحلول الموجهة لتلبية احتياجات العملاء. ونحن نواصل التزامنا بتقديم تجربة مصرفية تتجاوز التوقعات وتعكس دور KIB الرائد في توفير منتجات وخدمات من شأنها الارتقاء بالصناعة المصرفية إلى آفاق جديدة".

ولن تُقتصر هذه الشراكة الجديدة على الحدود المصرفية التقليدية، وإنما ستضمن توحيد الموارد والخبرات والتكنولوجيا المالية لفتح أبواب جديدة وتوسيع نطاق العمل، ما يولّد فرصاً متنوّعة ويمنح العملاء خيارات أوسع تشمل الكثير من الخدمات والمنتجات المصرفيّة المبتكرة.

وبدورها، قالت آرتي ثانكي، رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر: "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن انطلاقة هذه الشراكة المميّزة لمدة 7 سنوات مع KIB، والتي من شأنها ترسيخ التزامنا المشترك بتعزيز مستويات نمو التجارة الرقمية في الكويت، إضافة إلى الارتقاء بقدرتنا على الابتكار بشكل كبير، وتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة للعملاء، أفراداً وشركات، على حد السواء، إلى جانب الانتقال إلى مرحلة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع أجندة حكومة الكويت المالية والتوجه نحو رقمنة العمليات المصرفية وتقليل التعاملات النقدية".

وفي صعيد مقابل، أعلن KIB حصوله على شهادة انضمامه لبرنامج Visa Ready المصمّم لتعزيز التكنولوجيا المالية، كأول بنك يحقق هذا الإنجاز في الكويت، كدليل على جهوده المستمرّة لتحقيق التميّز. ومن شأن هذه الخطوة تمكين البنك من تقديم حلول خاصة بإصدار البطاقات، وطرق الدفع، والخدمات المصرفية الرقمية للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

وفي إطار استراتيجية BaaS (الحلول المصرفية كخدمة)، يقدّم KIB حلولاً متكاملة، تشمل "BIN sponsorship"، وإدارة البرامج وخدمات أنظمة الدفع للشركاء. كما تجسّد شهادة برنامج Ready Visa دور البنك كشريك مفضّل للشركات التي تسعى إلى توفير حلول حصرية خاصة بالبطاقات المصرفية للعملاء في الكويت.

واختتم الشريف تصريحه قائلاً: "تأتي شهادة Visa Ready تأكيداً على التزمنا بتحقيق التميّز واستعدادنا الكامل لتمكين مختلف الشركات من الوصول إلى أحدث الخدمات المصرفية".

وتجدر الإشارة إلى هذه الشراكة الاستراتيجية بين KIB وشركة VISA تعتبر بداية عهد جديد يقدم العديد من فرص التعاون والنمو والابتكار. وفي هذا الصدد، يواصل البنك تشجيع كافة عملائه الشركات، الحاليين والمستقبليين، على الانضمام إليه في تشكيل مستقبل أكثر ازدهاراً للبنوك في الكويت.

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نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.