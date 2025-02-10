نمو حجم الموجودات وصولاً إلى 3.92 مليار دينار كويتي

نمو حجم المحفظة التمويلية وصولاً إلى 2.85 مليار دينار كويتي

نمو حسابات المودعين وصولاً إلى 2.75 مليار دينار كويتي بنسبة 30%

نمو صافي الأرباح العائدة على مساهمي البنك بنسبة نمو 21%

الكويت: أعلن الشيخ/ محمد جرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقّق KIB صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 23.1 مليون دينار كويتي، وبنسبة نمو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بربحية 11.04 فلس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 لتصل 91.4 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2024.

وبهذه المناسبة، أكد الجرّاح أن النتائج المالية التي حققها KIB تعكس استراتيجية البنك الفعّالة التي تركز على الابتكار المستمر وتحقيق التميّز في تقديم الخدمات المصرفية، وقدرته على التكيّف مع متغيرات السوق والمنافسة، إلى جانب قوة مركزه المالي وقاعدة رأسماله المتينة والمستقرة. وأضاف الجرّاح: "نحن في KIB نؤمن أن النجاح لا يقاس فقط بالأرقام، بل بالقدرة على استشراف المستقبل واستدامة الأداء، ولذلك نحن نستثمر بشكل كبير في البنية التحتية خاصة التكنولوجية والرقمية وتطوير الكوادر البشرية لضمان تلبية احتياجات عملائنا بأعلى مستوى في ظل التحديات المتسارعة للسوق."

وفيما يتعلّق بالبيانات المالية خلال العام 2024، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الموجودات بنسبة 9% لتصل إلى 3.92 مليار دينار كويتي مقارنة بمبلغ 3.62 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2023، حيث جاء هذا بشكل رئيسي نتيجة النمو في حجم المحفظة التمويلية بنسبة 14% لتصل إلى 2.85 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2024 مقارنة بمبلغ 2.49 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2023. كما سجلت محفظة الاستثمارات المالية والمتركزة على الصكوك مرتفعة الجودة، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة نمو 42% وبمبلغ 150.7 مليون دينار كويتي، لتصل إلى 513.4 مليون دينار كويتي كما في نهاية العام 2024، مقارنة بمبلغ 362.7 مليون دينار كويتي في 2023.

ومن جانب توزيعات الأرباح على المساهمين، أفاد الجراح بأن مجلس إدارة KIB قرّر التوصية على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلس للسهم الواحد وأسهم منحة مجانية بواقع 5% من رأس المال المُصدر والمدفوع. تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المختصة.

وأضاف الجرّاح أن النمو الذي حققه البنك خلال العام 2024 جاء نتيجة لتركيزه على تعزيز محفظته التمويلية وتنويع استثماراته، الأمر الذي يسهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد. وأوضح أن البنك ملتزم بالمساهمة الفعّالة في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال دعمه لعدد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب العمل على خلق قيمة مستدامة للمجتمع والعملاء والمساهمين على حد سواء، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية."

واختتم الجرّاح حديثه بالإشارة إلى أن النتائج الإيجابية للبنك لم تكن لتتحقق لولا الجهود المبذولة من فريق العمل المتميّز، والدعم المستمر من المساهمين الكرام، مؤكداً على التزام البنك بالاستثمار في تطوير بنيته التحتية خاصة التكنولوجية والرقمية وكوادره البشرية وخططه المستقبلية لمواكبة تطلعات السوق مع الالتزام بمسؤوليته الاجتماعية لتحقيق قيمة مستدامة للجميع.

ابتكار ونمو مستدام

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB، السيد/ رائـد جواد بوخمسين: "تعتبر نتائج هذا العام خطوة فارقة في مسيرتنا، حيث نواصل تحقيق تقدّم استراتيجي يركز على الابتكار والنمو المستدام. لقد مكننا هذا التوجه من تعزيز قدرتنا التنافسية بشكل ملحوظ، من خلال تحسين محفظتنا التمويلية واستخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تواكب تطورات السوق."

وأضاف بوخمسين: "لقد استطاع البنك تحقيق توازن مثالي بين تنمية المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ. وتعكس هذه النتائج الأداء اللافت للمجموعة والنمو في بعض المؤشرات المالية الرئيسية، مما يجسد نجاح استراتيجيتنا والتزامنا بأعلى وأفضل المعايير في القطاع المصرفي".

وفيما يتعلق بالأداء المالي لـ KIB، أشار بوخمسين إلى ارتفاع صافي الإيرادات التمويلية خلال العام 2024 بنسبة 29% لتصل إلى 68 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 52.9 مليون دينار كويتي خلال العام 2023. كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 43% لتصل إلى 17.4 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 12.2 مليون دينار كويتي. حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وصولاً الى 91.4 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 72.6 مليون دينار كويتي خلال العام 2023 وبنسبة نمو 26%.

وحول المركز المالي للبنك، أشار بوخمسين أن حسابات المودعين نمت بنسبة 30% لتصل إلى 2.75 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2024 مقارنة في 2.12 مليار دينار كويتي في 2023، في حين ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 4% لتصل إلى 348 مليون دينار كويتي. مشيراً إلى أن KIB حافظ على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل III حيث بلغت 18.38% كما 31 ديسمبر 2024.

إصدار صكوك بـ 300 مليون دولار أمريكي

سلّط بوخمسين الضوء على الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام 2024، مشيراً إلى قيام البنك بالنجاح في إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح سنوي قدره 6.625%. لاقى هذا الإصدار إقبالاً من المستثمرين حيث وصل الاكتتاب إلى أكثر من ضعف حجم الصكوك المُصدرة، إذ كان التسعير النهائي يمثل أقلّ فرق سعر لصكوك الشريحة الأولى الإضافية على مستوى العالم في تاريخ الإصدار، حيث بلغ 195 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية. وقد تم استرداد صكوك الشريحة الأولى والمُصدرة في عام 2019 بشكل كامل من خلال ممارسة خيار الاستدعاء للصكوك في 2024.

تأسيس "الدولي انفست للاستثمار"

وأضاف أن البنك أعلن خلال العام 2024 عن الإطلاق الرسمي لذراعه الاستثمارية، شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest)، لمزاولة أنشطة الاستثمار الإسلامي وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية المصممة لتلبية الاحتياجات المتجددة للعملاء، وذلك بفضل فريق متخصص يتمتع بخبرة كبيرة في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.

والجدير بالذكر بأن الشركة شاركت بدور مدير إصدار رئيسي لإصدار الصكوك السيادية التي طرحتها مملكة البحرين مؤخراً بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي لأجل 7 سنوات، حيث إن حجم الطلب على الصكوك تجاوز 2.8 ضعف الحجم المستهدف، معرباً عن فخره بأن KIB Invest أصبحت شريكاً موثوقاً لمؤسسات ومستثمرين كبار في الأسواق الخليجية.

توسيع شبكة الفروع

في إطار حرص KIB على توسيع شبكة فروعه ليكون أقرب إلى عملائه في مختلف مناطق الكويت، افتتح البنك فرعه الجديد في منطقة صباح السالم بتصميم عصري ومبتكر، وبمواصفات تقنية متطورة تتوافق مع استراتيجية تعزيز بنيته التحتية الرقمية، كما افتتح فرعه الثامن عشر الجديد في منطقة مبارك الكبير، بتصميم حديث ومبتكر مزوّد بأحدث التقنيات المصرفية، في خطوة تعكس التزام البنك بتطوير بنيته التحتية الرقمية، وتعزيز نطاق خدماته.

تحسين الخدمات وابتكار حلول جديدة

وشهد KIB خلال العام 2024 تقدّماً ملحوظاً في تطوير خدماته المصرفية ومنتجاته الرقمية إلى جانب ابتكار حلول مالية جديدة ترتقي بتجربة العملاء بشكل مستمر، وتلبّي احتياجاتهم المتغيرة وتمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية وإجراء المعاملات بشكل آمن في كل الأوقات، وذلك انطلاقاً من استراتيجيته الشاملة نحو التحول الرقمي والابتكار والنمو الرقمي المستدام بما يواكب أحدث التطورات الذي يشهدها القطاع المصرفي بشكل عام، وبما يتماشى مع شعاره المؤسسي "بنك للحياة".

المسؤولية الاجتماعية

نفّذ البنك خلال العام 2024 مبادرات مهمة عدة ترسّخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في مختلف المجالات، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. وتأتي على رأس تلك المبادرات، مواصلة دعمه، للعام الرابع على التوالي، لحملة التوعية المصرفية لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لتعزيز أهداف برنامجه المجتمعي والمساهمة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين كل من شرائح المجتمع حيث ركّز البنك على اختيار أماكن استراتيجية مثل المجمعات الحيوية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع إلى جانب مواصلة نشر رسائله التوعوية عبر وسائل الإعلام وقنواته البنك الرقمية.

جوائز مرموقة وتكريمات مميّزة

واصل KIB تعزيز موقعه الريادي في القطاع المصرفي بحصوله على جوائز مرموقة، منها جائزة "أفضل مزوّد للحلول العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024"، من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال، إلى جانب جائزة "أفضل المنتجات المصرفية للأفراد للعام 2024" من قبل مجلة "وورلد فاينانس"، وذلك عن إنجازه لعملية تجديد تطبيق KIB موبايل، بالإضافة إلى جائزة "التميّز والإنجاز المصرفي في الابتكار المالي والتقني والقيادة الرقمية في الكويت لعام 2024" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

كما أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (AAMBFS) عن تعيين الشيخ محمد الجراح الصباح رئيساً لمجلس أمنائها. وتعدّ الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم العربي، حيث تسهم في إعداد نخبة من الكفاءات المهنية في قطاعات المال، المصارف، والإدارة.

وفي ختام تصريحهما، أشاد كل من الجراح وبوخمسين بدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي المتميز ومساندته الدائمة كما تقدّما بالشكر لهيئة أسواق المال على دورها الداعم لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت. كما أشادا بالجهود الحثيثة التي تبذلها كافة فرق العمل في KIB، ومساهمتها في تحقيق هذه النتائج، معربَين عن خالص تقديرهما لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، للدعم المستمر والتوجيه الحكيم نحو مواصلة تعزيز مركز KIB المالي.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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