الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره بتقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الهجرية لسنة 1446 هجرية، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصاً منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.

هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 07/07/2024، وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 08/07/2024.

كما نوه KIB بالتزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونياً أثناء العطلة وعلى مدى 24 ساعة، والتي تشمل خدماته المتوفرة على منصاته الإلكترونية، بما في ذلك خدمات تطبيق الهواتف الذكية KIB موبايل، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، إلى جانب خدمتي Live Chat، وKIB أونلاين على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، إضافة إلى مركز خدمة العملاء، سواء عبر رقم البنك المحلي (1866866)، أو الرقم الدولي (+96522957300). كما يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر تطبيق WhatsApp، على رقم البنك المحلي (1866866)، وذلك للإجابة عن الاستفسارات العامة حول المنتجات والخدمات.

ويؤكد KIB أيضاً على جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب المتزايد على عمليات السحب النقدي المتوقع خلال هذه العطلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.

نبذة عن "KIB"

بنك الكويت الدولي "KIB" هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس "KIB" عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ "KIB" فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم "KIB" مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يمتلك "KIB" برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير "KIB" بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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