الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت "أومني أوبس"، شركة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية، بالتعاون مع "الاي نوروز للاتصالات"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية في إقليم كردستان، عن شراكة استراتيجية لإطلاق KI، أول منصة ذكاء اصطناعي تخاطبي باللغة الكردية.

تعمل المنصة بتقنية "بنيان"، نظام الذكاء الاصطناعي الذي طوّرته "أومني أوبس"، والذي يتم تشغيله بشكل كامل من داخل إقليم كردستان عبر بنية "الاي نوروز للاتصالات" التحتية. وتضمن هذه الطريقة في التشغيل بقاء البيانات ومعالجتها داخل الإقليم، مما يعزز سيادة البيانات، ويرفع موثوقية الخدمة المقدمة، ويضمن الامتثال للّوائح والقوانين المعمول بها.

تدعم منصة KI اللغة الكردية باللهجات السورانية والبادينية والكرمانجية، إضافةً إلى اللغتين العربية والإنجليزية. وتأتي هذه الخطوة لسد فجوة قائمة منذ سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى اللغة الكردية، مما يتيح للأفراد والشركات والمؤسسات في إقليم كردستان استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي بلغتهم الأم.

وفي هذا السياق، قال محمد الطاسان، الرئيس التنفيذي لـ "أومني أوبس": "يعد الذكاء الاصطناعي السيادي اليوم ركيزةً أساسية في مسيرة التحول الرقمي. وتُجسّد شراكتنا مع "الاي نوروز للاتصالات" نموذجًا عمليًا لكيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة محليًا، مع الحفاظ على الأمان وجودة الأداء والتحكم الكامل في البيانات. ومن خلال هذا التعاون، نمهّد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وقابلة للتوسع في مختلف أنحاء المنطقة."

من جهته، قال إسماعيل أ. محمد، الرئيس التنفيذي لـ "الاي نوروز للاتصالات": "عملت "الاي نوروز للاتصالات" دائماً على إيصال أحدث التقنيات العالمية إلى إقليم كردستان. ومع إطلاق منصة KI، نخطو خطوةً أبعد من مجرد استيراد التكنولوجيا، إذ نبني قدرات ذكاء اصطناعي تفهم لغتنا وتعكس ثقافتنا وتخدم احتياجات مجتمعاتنا. هذه الخطوة هي بداية مشوار أطول يجعل إقليم كردستان وجهةً رائدة في مجال الابتكار الرقمي بالمنطقة"

ويُمثّل إطلاق منصة KI محطةً بارزة في مسيرة "أومني أوبس" لتطبيق الذكاء الاصطناعي السيادي في الأسواق الناشئة، ويُثبت أن خدمات الذكاء الاصطناعي يمكن تقديمها بلغات أهل المنطقة، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على أمن البيانات والامتثال للمعايير التنظيمية. وتخطط "أومني أوبس" لمواصلة التعاون مع شركاء إقليميين للتوسع بهذا النموذج في قطاعات وأسواق جديدة.

نبذة عن "أومني أوبس"

"أومني أوبس" هي شركة سعودية متخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تأسست في عام 2024 وهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة على سد الفجوة بين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والقيمة الحقيقية له، مما يتيح للشركات والصناعات بمختلف أحجامها توسيع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، من خلال بنية حوسبية مرنة وعالية الأداء.

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نبذة عن "الاي نوروز للاتصالات"

تعمل الشركة منذ عام 2007 في مجال الاتصالات والتقنية في إقليم كردستان والعراق. وتقدم خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والحلول المؤسسية لشرائح واسعة تشمل الأفراد والشركات والجهات الحكومية. وتواصل "الاي نوروز للاتصالات" استثمارها في تطوير شبكتها وتعزيز ريادتها الرقمية، سعيًا لتمكين المجتمعات ودعم مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا في المنطقة.

https://www.newroztelecom.com

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