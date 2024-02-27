دبي، الإمارات العربية المتحدة: تلبيةً للمتطلبات المتنامية في بيئة الأعمال الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة "قانوني" (Kanoony) منصتها التي تقدم خدمات قانونية ومؤسسية متخصصة للأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتتفرد قانوني بالنهج الذي تتبعه والمتمحور حول الخدمات الرقمية أولاً.

وتماشيًا مع مبادرة مجلس الوزراء في إطلاق منصة تشريعات الإمارات الجديدة، تهدف شركة "قانوني" (Kanoony) إلى تسهيل التعقيدات المتعلقة بالإجراءات القانونية في منطقة متنوعة كدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفيرها إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من نماذج العقود عبر الإنترنت والخدمات المؤسسية.

التميز القانوني في نماذج العقود

يتمثل أحد العروض التي تقدمها "قانوني" (Kanoony) في تسهيل الوصول إلى نماذج العقود القانونية. وذلك تماشياً مع النظام القانوني المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يجب على الشركات توخي الحذر بشأن العقود التي تقوم بصياغتها وتنفيذها. وقد تولى عدد من المحامين المتخصصين الملمّين بالنظام القانوني المحلي تصميم وصياغة نماذج العقود بدقة وحرفية عالية، والمتوفرة باللغتين الإنجليزية والعربية على منصة "قانوني" (Kanoony).

ولا تقتصر خدمات قانوني على توفير النماذج فحسب، بل تتعهد "قانوني" (Kanoony) بتخصيص موارد عدة للحرص على إبقاء هذه العقود محدّثة باستمرار. ومن خلال القيام برصد التغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح، تحرص قانوني على وصول الشركات التي تستخدم منصتها إلى المستندات المتوافقة والمحدّثة على الدوام. وبفضل هذه الجهود المتفانية، يتم تزويد الشركات بأفضل الموارد القانونية المتاحة.

مجموعة متكاملة من الخدمات المؤسسية

في حين تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص مدينة دبي، طفرة في الشركات التي تتطلع إلى تأسيس حضورها أو توسيعه، تكرّس شركة "قانوني" (Kanoony) مساعيها لتزويد هذه الشركات بشتى أنواع الخدمات.

وتشمل خدمات "قانوني" (Kanoony) المساعدة في تأسيس شركة، وتسجيل الوصية وتسجيل العلامات التجارية، وخدمات أخرى كالمساعدة في فتح حساب مصرفي والترجمة القانونية.

كذلك، من شأن الإرشادات التي تقدمها "قانوني" (Kanoony) أن تعود بالفائدة على روّاد الأعمال الراغبين في تأسيس شركة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم تجهيز منصة قانوني لإرشادكم في كل خطوة سواء كمتعاقد مستقل أو عبر شركة قائمة في المنطقة الحرة أو وزارة الإقتصاد أو حتى عبر شركة أوفشور.

توفر قانوني كافة الخدمات القانونية عبر مكتب استشارات قانونية قائم ومرخص في إمارة دبي، يضم فريقاً من الخبراء القانونيين الملمّين بالقوانين في دولة الإمارات لإمداد العملاء بالتوجيهات والنصائح القانونية بحسب ما يقتضيه الحال.

التطلعات المستقبلية

هل تبحث عن شريك قانوني موثوق يساندك في أعمالك؟ "قانوني" (Kanoony)، التي تتبنى نهجاً يركز على "العميل أولاً"، قادرة على إحداث كل الفرق. والتزاماً منها بتحقيق التميز، تتطلع قانوني لتغدو شريكاً لك وإرشادك في أعمالك.

#بياناتشركات

-انتهى-