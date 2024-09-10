باسادينا كاليفورنيا؛ والدوحة قطر؛ وجاكرتا إندونيسيا – أعلنت Kanari AI، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعرف على الكلام باللغة العربية، وشركة Kata.ai، منصة الدردشة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI في إندونيسيا، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حلول الذكاء الاصطناعي الحواري في مناطق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

الارتقاء بمستوى تفاعلات العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

يهدف التعاون إلى دمج تقنية التعرف على الكلام المتقدمة التي تتميز بها Kanari AI مع حلول الدردشة الآلية المتقدمة التي تتميز بها Kata.ai، مما يخلق تجربة ذكاء اصطناعي حواري سلسلة متعددة اللغات.

ففي ظل تزايد الطلب على التجارب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، توفر هذه الشراكة لعالم الأعمال الحكومية وغير الحكومية أدوات فعالة لتعزيز التفاعل مع العملاء من خلال قنوات الصوت والنص معًا.

أبرز مزايا الشراكة:

• تقنية التعرف على الكلام: تشتهر Kanari AI بحلولها المتقدمة في مجال التعرف على الكلام باللهجات العربية، وقد توسعت لتشمل الأردية والهندية والإنجليزية وقريباً لغة البهاسا الإندونيسية، مما يضمن التعرف على الكلام والتقاط المحادثات بدقة عالية عبر سياقات ثقافية متنوعة.

• تكامل سلس مع تقنية الدردشة الآلية: تقدم منصة Kata.ai واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تتيح التفاعل بسلاسة مع الدردشة الآلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI، مما يعزز التفاعل ورضا المستخدمين عبر مختلف منصات الرسائل بما في ذلك WhatsApp وInstagram DM وFacebook Messenger.

• تحسين التفاعل مع العملاء: تسعى الشراكة، عبر الاستفادة من الدمج بين تقنية التعرف على الكلام وواجهات الدردشة الآلية السلسة، إلى تقديم تجربة مميزة للعملاء مما يمكِّن الشركات والجهات الحكومية من التفاعل مع العملاء ومستخدمي الخدمات بطريقة أكثر فعالية عبر تقديم خدمات متميزة عن طريق النص أو الصوت.

الريادة في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي:

نظرًا للنمو السريع غير المسبوق الذي يشهده تطوير الذكاء الاصطناعي، تضع هذه الشراكة شركة Kanari AI وKata.ai في مقدمة المبتكرين. إن هذه الشركات تكرِّس، من خلال توظيف نماذج اللغات (Large Language Models, LLMs) وأحدث ابتكارات تقنيات الذكاء الاصطناعي الكلامية والحوارية، جهودها لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بدقة. وتبرهن Kanari AI وKata.ai من خلال التعمق في المشاهد اللغوية والثقافية الفريدة للشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، على أن الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي قادرة على التفوق والابتكار ومنافسة عمالقة التكنولوجيا العالميين.

رؤى القيادة

أعرب السيد Ryan Carmichael، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Kanari AI بقوله: "إن الشراكة مع Kata.ai ذات أهمية استراتيجية كبرى لشركة Kanari AI، حيث سيمنحنا هذا التعاون فرصة أكبر لخدمة عملائنا في الشرق الأوسط عبر توفير المزيد من خيارات التفاعل لهم. كما أننا نشهد طلبًا متزايدًا على حلول الذكاء الاصطناعي الحواري متعددة الوسائط من عملائنا. ومن ثمَّ، تتوافق حلول الدردشة الآلية التي تقدمها Kata.ai بشكل مثالي مع تقنياتنا في مجال حلول الكلام".

ومن ناحية أخرى، أضاف السيد Irzan Raditya، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Kata.ai: "إننا نتطلع إلى الشراكة مع Kanari AI لتوفير حلول ذكاء اصطناعي حواري متكاملة لمستخدمينا. وسيتيح الجمع بين تقنياتنا للشركات تعزيز تفاعلها مع عملائها بفعالية أكبر، مما يقدم تفاعلات مخصصة وديناميكية تحقق نتائج أفضل. ففي ظل النمو الملحوظ الذي يشهده سوق حلول الكلام في جنوب شرق آسيا، فإن خبرة Kanari AI في مجال التعرف على الكلام ستجعلنا قادرين على تقديم تجارب صوتية متميزة بلغاتنا المحلية".

نبذة عن Kanari AI

تُعد شركة Kanari AI التي تأسست عام 2020 شركة رائدة في تطوير وأبحاث تقنيات التعرف على الكلام باللهجات المختلفة، وتوفر دقة ومرونة متميزة في مجال التعرف على الكلام باللغة العربية. وتتضمن حلول الشركة التعرف التلقائي على الكلام، وتحويل النص إلى كلام، ومعالجة اللغة الطبيعية. وتواصل Kanari AI من خلال العمل في مكاتبها في باسادينا - كاليفورنيا؛ والدوحة- قطر؛ ودبي -الإمارات العربية المتحدة؛ وبنغالور- الهند، وضع معايير جديدة في ابتكارات تكنولوجيا الكلام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.kanari.ai.

نبذة عن Kata.ai

تعتبر Kata.ai هي المنصة الرائدة في إندونيسيا للدردشة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI، وهي متخصصة في معالجة اللغة الطبيعية وتجارة المحادثة. لقد قدمت Kata.ai خدماتها لأكثر من 200 عميل من الشركات الكبرى في قطاعات متعددة في جنوب شرق آسيا، وعالجت أكثر من 2.5 مليار محادثة. إن حلول الشركة تهدف إلى تعزيز تفاعل العملاء وتبسيط العمليات عبر دردشات آلية ذكية وسهلة الاستخدام. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.kanari.ai.

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