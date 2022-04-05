البحرين- أصدرت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ورقة بحثية عن فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية للتعليم في الهند.

تخلص الورقة إلى أن التطور السريع للمدارس الخاصة K-12 (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) وزيادة التركيز على إنشاء شركات خفيفة الأصول قابلة للتوسع يوفران إمكانات نمو كبيرة للمستثمرين. ويورد أن قطاع التعليم الهندي ينمو بمعدل 10% وما فوق في السنوات الأخيرة، مستفيدًا من محركات نمو طويلة الأجل مثل التركيبة السكانية المؤاتية والإنفاق المقاوم للركود. ويسلط الضوء على كيفية استجابة مدارس K-12، التي تشكل 50٪ من قطاع التعليم الهندي المتنامي، لفرصة النمو الطويلة الأجل هذه من خلال التركيز على العمليات والجودة وبناء العلامة التجارية. كما تتبنى مدارس K-12 الخاصة التكنولوجيا وتتحول إلى مؤسسات ذات أصول خفيفة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة رأس المال.

وقال ريتيش فوهرا، الشريك ورئيس قسم العقارات لانفستكورب في الهند: "شهد القطاع الفرعي للتعليم المتمثل في مدارس K-12 اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين، وسجّل تعاملات تزيد عن 700 مليون دولار أميركي منذ العام 2016 حتى الآن، بما في ذلك استثمارات عبر العمليات التشغيلية و/أو البنية التحتية المادية. والواقع أن هذا القطاع الفرعي يوفّر فرصة معتبَرة لإنشاء محفظة متنوعة من الأصول الخاصة بالتربية البدنية وتأجيرها على أساس طويل الأجل للمدارس، مع تزويد المدارس برأس المال اللازم لتوسيعها. ونرى أنه يمكن للاستثمارات في قطاع البنية التحتية للتعليم أن تولد عائدًا ثابتًا ومنتظمًا للمستثمرين على مدى فترة تتراوح بين 20 و 25 عامًا، إلى جانب زيادة قيمة رأس المال بشكل جذاب".

تشير الورقة إلى أن الإنفاق على التعليم في الهند عادة ما يكون إلزامياً بطبيعته دون تخفيضات حتى أثناء فترات الانكماش الاقتصادي. والإنفاق كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي أعلى بشكل عام مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدمًا والاقتصادات الناشئة المماثلة.

وتنتهي الورقة إلى أن قطاع البنية التحتية للتعليم في الهند يوفر فرصة مثيرة للاهتمام للمشاركة في مسيرة نمو الهند بطريقة تخفف من حدة المخاطر. وعلى المستثمرين مقاربة هذا القطاع مع مراعاة المخاطر الرئيسية، لا سيما في ما يخصّ هوية المشغل، ونضج عمليات المدرسة وشروط عقد الاستثمار الأساسي.

يستثمر فريق انفستكورب للاستثمار العقاري في الهند في مشاريع عقارية متنوعة تقع في المدن الكبرى. حتى الآن، استثمرت الشركة أكثر من 250 مليون دولار في 26 مشروعًا سكنيًا، كما دخلت في شراكة مع مشغل ومطور للتخزين يملك موقعاً ريادياً في السوق.

تنشط انفستكورب في شركات السوق المتوسطة في الهند عبر قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجزئة وخدمات المعلوماتية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. ومن الشركات التي استثمرت فيها خلال السنوات الأربع الأخيرة "إنترغرو براندز" Intergrow Brands، "بيواكوف.كوم" Bewakoof.com، "فرش تو هوم" FreshToHome، "زولو" Zolo، "إنكريد" InCred، "سيتيكارت" Citykart، "آي إس جي" ASG، "نيفروبلاس" NephroPlus، "يونيلوغ" Unilog، "إكسبرسبيز" XpressBees، "سفاري إندستريز" Safari Industries.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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ندى عبدالغني

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