أعلنت شركتا تالي وJust2Pay، الرائدتان في تقديم حلول وخدمات الدفع الإلكتروني بالسوق المصري، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التكامل التكنولوجي وتقديم حلول مبتكرة لدعم التحول الرقمي في عمليات الدفع. يهدف هذا التعاون إلى تحسين كفاءة العمليات الرقمية وتسهيل إجراءات الدفع، حيث تقدم حلولاً وآمنة وفعالة للشركات والمستهلكين على حد سواء مما يتيح للتجار تجربة أكثر سلاسة وفعالية في إدارة المدفوعات الخاصة بمتاجرهم.

تشمل الشراكة دمج أنظمة السجل النقدي الإلكتروني (ECR) الخاصة بتالي مع أنظمة نقاط البيع (POS) التابعة لـ Just2Pay في مواقع التجار. كما ستسهم تالي في تطوير ميزات قبول المدفوعات داخل تطبيق Just2Pay المخصص للتجار، مما يتيح لهم إدارة وقبول المدفوعات عبر أجهزتهم المحمولة بسهولة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل تالي على دعم منصة المواقع الإلكترونية الخاصة بـ Just2Pay من خلال بوابة دفع إلكترونية مدمجة، مما يسهل على التجار إدارة المدفوعات عبر الإنترنت بشكل شامل وفعّال.

وتوسع هذه الشراكة نطاق الخدمات لتشمل مجموعة من منتجات Just2Pay المميزة، مثل المتجر الإلكتروني، ونظام إدارة التخطيط للمؤسسات (ERP)، ونظام إدارة المطاعم، ونقاط البيع المتطورة. هذا التكامل يهدف إلى تلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال من خلال حلول شاملة تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز النمو. تمنح الشراكة فرصة رائعة لتجار Just2pay عن طريق تطوير نظام مدفوعات إلكتروني شامل. تقدم تالي تلك الفرصة للتجار من خلال موقع إلكتروني يحتوي على بوابة دفع رقمية، مما يسهل على التجار قبول وإدارة المدفوعات الإلكترونية الخاصة بمتاجرهم بشكل رقمي متكامل. يُسلح هذا التكامل الرقمي التجار بأداة شاملة تسهل عملية المدفوعات سواء داخل المتاجر أو إلكترونيًا.

وفي إطار دعمهما لرواد الأعمال، تقدم الشركتان اشتراكات مجانية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مما يمنح رواد الأعمال فرصة لإطلاق وتطوير مشاريعهم بشكل مستدام. يعكس هذا الدعم التزام الطرفين بتعزيز الابتكار في بيئة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق النجاح والنمو. كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة لمواجهة تحديات السوق.

وعلّق السيد/ مجدي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة تالي، قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع Just2Pay التي تسهم في تقديم حلول دفع متطورة في مصر. معًا، نسعى إلى تمكين الشركات من تحسين عملياتها التشغيلية والنمو في الاقتصاد الرقمي."

وأضاف السيد/ أحمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة: Just2Pay " هذا التعاون يمثل خطوة رئيسية في تحقيق التحول الرقمي في قطاع المدفوعات. من خلال العمل مع تالي، نهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تدعم احتياجات التجار وتسهم في تحقيق النجاح على المدى البعيد."

تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر. من خلال توفير حلول دفع شاملة وآمنة تلبي احتياجات السوق المتنوعة، تسعى تالي وJust2Pay إلى بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة وشمولاً.

تُعد شركة تالي، المعروفة بنظامها القوي للدفع الرقمي والامتثال للمعايير الأمنية العالمية، إضافة قيّمة لهذا التعاون. وبفضل شهادات مثل PCI DSS و3 DS وPIN Security، تضمن تالي أن تكون حلولها آمنة وموثوقة. وتجلب قيادة الشركة، بما في ذلك السيد/ مجدي حسن الرئيس التنفيذي للشركة ، خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال المدفوعات، مما يجعل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تسريع التحول الرقمي في مصر.

وفي المستقبل، تلتزم كل من Just2Pay وتالي بتعزيز التحول الرقمي في مصر، وذلك من خلال توفير أدوات قوية للشركات لتحسين عملياتها والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز الشمول المالي وجعل حلول الدفع الرقمي أكثر سهولة في الوصول إليها للشركات من جميع الأحجام.

نبذة عن شركة تالي:

تالي هي شركة خدمات مدفوعات رقمية تسعي لتقديم التقنيات الأكثر تقدما لتجلب إمكانيات وفرصًا جديدة. وتسعي شركة تالي للاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحالية لأقصى درجة وتطويعها لبناء منصة رقمية متكاملة بما يتناسب مع احتياجات العصر الحالي لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تمكن مختلف العملاء من البنوك ، والمؤسسات، والتجار،والأفراد، وشركات التكنولوجيا المالية أيضًا.

وستقوم شركة تالي بدور مقدم الخدمات التكنولوجية الرقمية التي تمكن عملائها من الأسرع للتحول الرقمي.

نبذة عن Just2pay:

Just2Pay هي وجهة شاملة لحلول الدفع الإلكتروني، تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك أنظمة نقاط البيع وحلول التجارة الإلكترونية وأدوات إدارة الأعمال.

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