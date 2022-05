تعتزم شركة "Just Development" ضخ 100 مليون جنيه في مشروع «Legacy» بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال 2022.



وقال أسامة جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة "Just Development"، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية لمشروعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه خلال عام 2022، وذلك بعد أن نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 150 مليون جنيه بالمشروع منذ طرحه فى شهر سبتمبر الماضى.



ويقام مشروع «Legacy» على مساحة 3 آلاف متر مربع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، بارتفاع أرضى و10 طوابق بأنشطة تجارية وطبية وإدارية، وتقدر مساحة الدور بنحو 900 متر مربع، باستثمارات 500 مليون جنيه.



وأضاف جمعة أن المشروع 170 وحدة إدارية بمساحات تبدأ من 30 مترا مربعا، و35 وحدة تجارية بمساحات تبدأ من 20 مترا مربعا، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام 2024، وتم التعاقد مع شركة “رتش موند” المصرية الأمريكية لإدارة المشروع.



ومن جانبه أكد المهندس أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة "Just Development"، أن ارتفاع أسعار مواد البناء ربما تكون ذات آثار إيجابية على السوق العقارى، حيث تحفز العملاء على الاستثمار في العقار بمختلف أنواعه، رغم ما قد يبدو من هدوء نسبي في المبيعات، تصحبه انتعاشة جديدة في السوق، خاصة وأن العقار سيظل الملاذ الآمن في وقت الأزمات مما سيشجع العملاء على حفظ واستثمار أموالهم في العقارات.



وأوضح أن الحرب الروسية الاوكرانية ستؤثر على السوق العقاري، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والتي تساهم روسيا وأوكرانيا بنسبة كبيرة منها، خاصة حديد التسليح الأمر الذي قد يربك الشركات التي باعت عددا كبيرا من وحدات مشروعاتها ولم تبدأ في المباني.



وشدد جمعة على ضرورة تفعيل دور البنوك مؤكدا على أهمية منظومة التمويل العقاري خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي لخلق حالة من التوازن في السوق، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يشمل الشركات الناشئة كذلك والتي تنفذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم المطورين في ظل زيادة الأعباء بعد التوترات الاقتصادية الأخيرة لمساعدتها في إنجاز أعمال الإنشاءات وحمايتها من التعثر.

