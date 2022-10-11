المنامة، مملكة البحرين: قامت شركة الخدمات المالية العربية (AFS) الرائدة في مجال حلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتحالف استراتيجيًا مع Jingle Pay، تطبيق المدفوعات الشامل، لإتاحة خدمات الدفع خارج مملكة البحرين لسكان دول مجلس التعاون الخليجي.

يوفر تطبيق Jingle Pay الشامل، في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و باكستان، بتقديم خدمة تحويل الأموال الأولى من نوعها عالميا للمغتربين. سيتمكن مستخدمي تطبيق Jingle Pay في مملكة البحرين من فتح حساب فوري، والحصول على بطاقات متعددة العملات، وتحويل الأموال بشكل فوري ومجاني لأكثر من ١٦٠ دولة وأكثر من ٩٩ عملة، تحويل الأموال من شخص إلى آخر، ويتضمن خدمة تقسيم الفواتير، والتحليلات المالية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى القيمة.

حيث علق الرئيس التنفيذي لشركة AFS، سامر سليمان: "جزء من نجاح شركة الخدمات المالية العربية وتوسعها الاستراتيجي مبني على التعاون مع الشركات التي تهدف الى تقديم حلول مبتكرة لسد الفجوات في طرق المدفوعات التقليدية المتوفرة اليوم. وقد ثبت ان هذا له تأثير كبير على اقتصادنا المحلي و الإقليمي، ويطور ويعزز آليات مجال الخدمات المالية".

يركز تطبيق Jingle Pay على تبسيط حياة الشباب الذين يبحثون عن تطبيق فوري وسهل الاستخدام لخدمة احتياجاتهم المالية اليومية. ينص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة على ان "هناك مليار شخص في جميع أنحاء العالم يقومون بتحويل الأموال في كل عام، يرسل حول ٢٠٠ مليون عامل مهاجر الأموال إلى أوطانهم، ويستفيد ٨٠٠ مليون شخص من هذه التحويلات"1. بناءً على ذلك، قامت Jingle Pay بتطوير حلولها المبتكرة الأولى عالميًا في مجال التحويلات المالية الدولية مع الاعتراف بالدور الرئيسي الذي تلعبه التحويلات في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المساواة في الدخل في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و باكستان.

وصرح امير فردغاسيمي، الرئيس التنفيذي لشركة Jingle Pay قائلًا: "من خلال هذا التعاون ستقوم Jingle Pay بالعمل كذراع للتكنولوجيا المالية الرقمية لأعمال AFS للمستهلكين عبر الأجهزة المحمولة. ستوفر AFS دعمًا شاملًا في مملكة البحرين لمستخدمي Jingle Pay المحتملين، بدءًا من التسجيل الرقمي للمستخدمين حتى معالجة المعاملات التي تتم بإستخدام تطبيق Jingle Pay. في النهاية، سيتمكن العملاء من فتح حساب مجاني وفوري مزودًا بالعديد من خدمات الدفع الفوري وتحويل الأموال، بإستخدام الخدمة الأولى من نوعها عالميًا لتحويل الأموال دوليًا، مما تتيح لهم إمكانية إرسال الأموال إلى أكثر من ١٦٠ دولة بأفضل أسعار الصرف.

بعد الإطلاق الناجح للتطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع إطلاق خدمات AFS / Jingle Pay في سوق مملكة البحرين في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

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نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية AFS في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول دفع متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، والتي تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. كان مفتاح النجاح المتنامي والمستمر للشركة هو وجود فريق تنفيذي مصمم على الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من خدمات الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات ، اكتساب التجار ، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة رائعة من الخدمات القيمة.

وأدى التركيز الذي توليه AFS على الابتكار إلى وضع الشركة كقوة دافعة في السوق، حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية، خدمات التاجر الموجهة للعملاء، حل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغير ذلك الكثير.

حازت شركة AFS والتي تحظى بثقة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على جائزة أفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2022 من مجلة Global Business Outlook إلى جانب أفضل منصة لإدارة المدفوعات في البحرين لعام 2022 من مجلة الاقتصاد العالمي.

قم بزيارة www.afs.com.bh للمزيد من المعلومات، أو تواصل عبر LinkedIn

نبذة عن Jingle Pay

Jingle Pay تطبيق للمدفوعات الشاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ، يمكّن مستخدميه من الحصول على حساب رقمي سريع، وخالي من الرسوم والالتزامات، لتخزين الأموال وإنفاقها وإرسالها بشكل موثوق إلى أكثر من 160 دولة ، بأكثر من 99 عملة، بأفضل أسعار الصرف عالميا. تمتد خدمات Jingle Pay عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان MENAP مع وجودها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وباكستان ومصر. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة jinglepay.com وتابعنا علىJinglePay عبر وسائل التواصل الاجتماعي.