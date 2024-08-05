الدوحة - قطر: يعلن مستشفى الأمان بكل فخر عن حصوله على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، مما يجعله أول مستشفى خاص في قطر يحصل على هذا التقدير المرموق. يعد هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام المستشفى بتحسين الرعاية الصحية بشكل مستمر وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.

تحقيق هذا الاعتماد في ظرف سنتين من إفتتاح جميع أقسامه، يأكد أن مستشفى الأمان يتبع أفضل المعايير والممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، ويسعى باستمرار لتحسين الخدمات المقدمة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المستشفى في أن يكون رائدًا في تقديم الرعاية الصحية في قطر والمنطقة

و في بيان رسمي صادر عن إدارة مستشفى الأمان: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الكبير، والذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا. إن اعتماد اللجنة المشتركة الدولية ليس فقط اعترافًا بجودة خدماتنا، بل هو أيضًا حافز لنا لمواصلة التحسين والابتكار في كل ما نقدمه من رعاية صحية."

مع هذا الاعتماد، يواصل مستشفى الأمان رحلته نحو التميز في تقديم الرعاية الصحية، ملتزمًا بأعلى معايير الجودة والسلامة.

و الجدير بالذكر أن الشركة المالكة لمستشفى الأمان هي "الجيده القابضة" و يحتوي المستشفى على أكثر من 100 سرير. و يعتبر مستشفى الأمان أول مستشفى يصبح عضوا في الشبكة الدولية لإمبيريال كوليدج برايفت هلثكير. وقد أعلن مركز التميز في طب و جراحة العيون بمستشفى الأمان في وقت سابق عن شراكته مع المستشفى الرائد عالميا, باراكير لطب العيون ببرشلونة، إسبانيا.

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