دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: أعلنت شركة جاد جلوبال للتطوير العقاري، المطوّر الإماراتي الذي يركز على المشاريع السكنية القائمة على تجربة تُوازن بين الراحة والرفاهية والصفاء الذهني ونمط الحياة الصحي المتكامل، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد J188 في دبي، والذي يقدّم نمط حياة متطور في موقع يشكل نقطة التقاء بين إرث الإمارة العمراني وأفقها الحديث. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع 240 مليون درهم إماراتي، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم الهندسة المعمارية التي تراعي توفير بيئة سكنية هادئة ومتوازنة، مع تعزيز الطاقة ونمط الحياة النشط للسكان.

ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الكامل لمشروع الشركة السكني السابق 171 جاردن هايتس، وبالتزامن مع إطلاق مشروع JAD 288، وهو مجتمع سكني يتكوّن من ثلاثة مبانٍ في جميرا جاردن سيتي. وبهذا، تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة استثمارات جاد جلوبال العقارية في دبي مليار درهم إماراتي.

وجرى إطلاق مشروع J188 خلال حفل عشاء خاص لكبار الشخصيات أُقيم بفندق جميرا برج العرب، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام. وتضمّنت الفعالية باقة مختارة من تجارب العافية والرفاهية التي تجسّد هوية جاد جلوبال وما تقدّمه من أسلوب حياة راقٍ ومتكامل، بما في ذلك جلسات للعلاج بالأكسجين وتجارب غامرة لموسيقى التأمل.

ويقع المشروع في منطقة الجداف، ويتكوّن من مبنى سكني بارتفاع 13 طابقًا يضم شقق تملك حر بغرفة نوم واحدة وغرفتين، جرى تصميمها بعناية مع التركيز على عناصر العافية والراحة ومتطلبات الحياة اليومية، مع إطلالات مفتوحة على خور دبي ووسط مدينة دبي، إلى جانب موقع يتمتع بسهولة الوصول إلى شبكات النقل والوجهات الرئيسية في دبي.

ويركّز المشروع على تصميم عملي قائم على القيمة وجودة المعيشة، من خلال مجموعة مختارة من المرافق المجتمعية التي تشمل مسبحًا على السطح بإطلالة على أفق المدينة، ومنصة مشاهدة مطلة على الخور، ومساحات مخصصة للياقة البدنية والراحة الذهنية، وملعب بادل، ومناطق للعمل المشترك، وحدائق منسقة، ومرافق ملائمة للعائلات. كما روعي في تصميم الوحدات السكنية دعم الخصوصية وتعزيز قابلية السكن طويل الأمد، بما ينسجم مع توجه الشركة نحو تطوير بيئات حضرية تتمحور حول الإنسان.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جاد جلوبال” :يمثل مشروع J188 المرحلة التالية من توسّع الشركة في دبي، وهي إحدى أسرع وجهات الاستثمار العقاري نموًا في العالم. إن الدعم الذي يحظى به المشروع من المستثمرين المؤسسيين يعكس الثقة في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التنفيذ. يجسد المشروع استمرار تركيز جاد جلوبال على تطوير مساحات سكنية مصممة بعناية، ومتصلة بمحيطها، وتستجيب لتطلعات أنماط الحياة المعاصرة."

ويوفّر مشروع J188 فرص تملك حر لجميع الجنسيات، مع إمكانية التأهل للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لمدة 10 سنوات وفق الشروط المعتمدة، ما يعزز جاذبيته للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل. كما يتيح المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 50/50 تمتد طوال فترة الإنشاء، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2028.

نبذة عن جاد جلوبال

تُعد جاد جلوبال للتطوير العقاري ذ.م.م. شركة تطوير عقاري مقرّها دبي، تُعنى بتطوير المشاريع السكنيّة ومتعددة الاستخدامات في مواقع استراتيجية متميزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وتقدّم الشركة مشاريع تجمع بين التصميم المعاصر وجودة التنفيذ وجاذبية الاستثمار الاستراتيجي الواعد، مع التركيز على مفهوم يُوازن بين الراحة والرفاهية والصفاء الذهني ونمط الحياة الصحي المتكامل، وروح الترابط المجتمعي، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكلٍ من الملاك والمستثمرين. وتضم محفظة الشركة مشاريع بارزة مثل وادي 645 و171 جاردن هايتس وJAD288 وJ188، بما يجسّد التزامها بتطوير بيئات حضريّة مدروسة وفق أعلى المعايير. كما تمتلك الشركة مشاريع قيد التصميم بقيمة إجمالية تبلغ 1.18 مليار درهم إماراتي موزّعة على مواقع تشمل ميدان ودبي الجنوب والخليج التجاري وبرشا هايتس والبرشاء جنوب. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://jadglobal.ae/.