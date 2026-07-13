دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جاد جلوبال للتطوير العقاري رسمياً عن وضع حجر الأساس لمشروع J188، أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة في منطقة الجداف، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، وتؤكد ثقتها الراسخة وطويلة الأمد بسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تبلغ القيمة التطويرية للمشروع 250 مليون درهم إماراتي، ويجسد J188 الانتقال من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ، مقدماً مفهوماً متقدماً للحياة الحضرية من خلال العمارة العصبية (Neuroarchitecture) والتصميم القائم على الرفاهية. ويقع المشروع في منطقة كريك فرونت الواعدة، وقد صُمم لتعزيز الصحة الجسدية، والذهنية، والمالية، والارتقاء بجودة الحياة بشكل متكامل.

ويضم المشروع 129 وحدة سكنية فاخرة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تتمتع بإطلالات مزدوجة على أفق وسط مدينة دبي وخور دبي، مع موقع استراتيجي يربط بين اثنتين من أبرز وجهات دبي. وتبدأ أسعار الوحدات من 1.2 مليون درهم إماراتي، مع خطة سداد مرنة 50/50، ما يجعل المشروع فرصة استثمارية وسكنية مميزة للملاك والمستثمرين على حد سواء، على أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028.

كما يضم J188 منظومة متكاملة من عناصر الرفاهية المتقدمة، تشمل أنظمة الإضاءة المتوافقة مع الإيقاع الحيوي للجسم، وأنظمة تنقية الهواء بمعايير طبية، ومعالجة متطورة للعزل الصوتي، واستخدام مواد مستدامة مضادة للبكتيريا، بما يوفر بيئة سكنية تضع الراحة والصحة والتوازن في مقدمة أولوياتها.

ويوفر المشروع مجموعة مختارة بعناية من المرافق العصرية، تشمل ردهة استقبال مزدوجة الارتفاع، ومساحات عمل مشتركة، وملعب بادل يحمل علامة تجارية، واستوديوهات للياقة البدنية واليوغا، ومرافق سبا، وحدائق منسقة، بالإضافة إلى مسبح إنفينيتي على السطح بإطلالات بانورامية على أفق دبي، بما يسهم في توفير مجتمع يجمع بين الحيوية والهدوء.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جاد جلوبال للتطوير العقاري: "يمثل وضع حجر الأساس لمشروع J188 أكثر من مجرد انطلاقة لمشروع جديد؛ فهو يجسد النهج الذي نعتمده في التطوير، ويؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز تجاه شركائنا وسكان مشاريعنا في المستقبل. في جاد جلوبال، نركز على صناعة قيمة مستدامة من خلال مشاريع مدروسة بعناية، تتميز بمواقع استراتيجية، وتصاميم مدروسة، وتواكب تطلعات أسلوب الحياة العصري. ومع تجاوز قيمة محفظتنا العقارية 2.18 مليار درهم إماراتي، يبقى هدفنا ثابتاً، وهو تطوير مشاريع تجمع بين الجودة والرفاهية والأسس الاستثمارية القوية، مع الإسهام بشكل فعّال في دعم المشهد العمراني المتطور في دبي".

يؤكد وضع حجر الأساس التزام جاد جلوبال بتنفيذ مشاريعها بأعلى مستويات الدقة والجودة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتماشى مع رؤية دبي في تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تتمحور حول الإنسان. للاستفسارات الإعلامية أو لحجز زيارة خاصة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jadglobal.ae

نبذة عن جاد جلوبال للتطوير العقاري

جاد جلوبال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م هي شركة تطوير عقاري ومنصة استثمارية متخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتستند الشركة إلى أكثر من ثمانية عقود من الخبرات المتراكمة في أبرز الأسواق العالمية، وتمتلك محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 2.18 مليار درهم إماراتي في دبي.

وتعيد الشركة تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال الجمع بين التصميم المبتكر، والرفاهية، والقيمة الاستثمارية المستدامة، انطلاقاً من فلسفة تجعل الرفاهية جزءاً أساسياً من هويتها، وتعبر عنها عبر أربعة محاور رئيسية هي: صحة الجسد، وصفاء الذهن، وراحة الروح، والرفاه المالي.

ومن خلال نهجها الريادي في العمارة العصبية ومبادئ الفخامة الهادئة (Quiet Luxury)، تبتكر جاد جلوبال بيئات سكنية استثنائية تعكس الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتوفر مساحات تنسجم فيها أنماط الحياة الراقية مع القيمة الاستثمارية المستدامة.

جاد جلوبال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، تركز على تطوير المشاريع السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات في أبرز المواقع الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 2.18 مليار درهم إماراتي، تقدم الشركة مشاريع تجمع بين التصميم العصري، وجودة التنفيذ، والقيمة طويلة الأمد، مع تركيز واضح على الرفاهية وجودة الحياة وبناء المجتمعات المتكاملة

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