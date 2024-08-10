مسقط. أعلن صحار الدولي، أفضل بنك في سلطنة عُمان، عن ترقية نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية في مركز الاتصالات، وتأتي هذه الترقية منسجمة مع التزام البنك الراسخ بتقديم خدمات وتجارب رقمية استثنائية مخصصة لزبائنه. وبالإضافة إلى خدمات الدعم عبر المكالمات الواردة، أصبح بإمكان الزبائن الآن التواصل مباشرة مع مركز اتصالات البنك من خلال قنوات الاتصال المتعددة والتي تتضمن البريد الالكتروني والرسائل عبر الإنترنت للحصول على ردود فورية لأسئلتهم واستفساراتهم، حيث تشمل النسخة المحدثة من هذا النظام توفير الدعم للزبائن بشكل أسهل وأسرع في أي وقت ومن أي مكان. كما يتضمن نظام الاستجابة الصوتية التفاعلي خيارات خدمية ذاتية متطورة تُمكن الزبائن من إتمام العديد من المعاملات المصرفية بكل سلاسة وأريحية خلال فترة وجيزة. ومن الخدمات المستحدثة التي يتضمنها نظام الاستجابة الصوتية التفاعلي أيضًا هي خيارات المصادقة الذاتية، وخاصية تفعيل البطاقات، وإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي، والتقدم بطللبات جديدة للحصول على منتجات وخدمات التجزئة المصرفية عبر مركز الاتصالات، الأمر الذي يمكن الزبائن من إدارة متطلباتهم المصرفية في الوقت الذي يناسبهم.

ومن جانبه، علّق الفاضل عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة بصحار الدولي، قائلاً: "نحرص في صحار الدولي باستمرار على تعزيز تجربة زبائننا من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة، عليه فإن ترقية أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية الخاصة بمركز اتصالات البنك تترجم التزام البنك بتقديم خدمات متميزة ومخصصة تمكن زبائننا من اتمام معاملاتهم المصرفية والحصول على الدعم الذي يتطلعون إليه في أنسب وقت لهم، الأمر الذي نعتبره حجر الأساس لاستراتيجيتنا بصحار الدولي."

ويقدم نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المطور مجموعة من المزايا الجديدة المصممة لتبسيط المعاملات وتقديم خدمات مصرفية مخصصة لتلبية تطلعات الزبائن ، وقد تم تصميم النظام الجديد من صحار الدولي وفق المعيير العالمية المعتمدة لضمان سلاسة وفاعلية في التعامل مع معاملات الزبائن. حيث يُدرك صحار الدولي احتياجات زبائنه المتنوعة وتطلعاتهم، حيث يقدم مركز اتصالات صحار الدولي خدماته لشريحة واسعة ومتنوعة من الزبائن تشمل زبائن صحار الدولي أو صحار الإسلامي أو لدى الخدمات المصرفية التجارية إلى الموظفين المتخصصين في مركز الاتصالات، كما يقدم النظام الجديد أولوية في الخدمة لزبائن صحار | الخدمات المميزة وصحار | إدارة الثروات وصحار | الأول.

بدوره يُجسِّدُ استثمار صحار الدولي في هذه الترقيات التزامه بريادته للقطاع المصرفي في السلطنة، كما تؤكد هذه المبادرات نهج صحار الدولي الاستباقي عبر مواكبة متطلبات القطاع وتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستمرارية في دعم النمو المستدام.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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