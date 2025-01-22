الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفلت شركة دِل تكنولوجيز وأرامكو السعودية والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، بتخريج دفعة من الطلاب السعوديين الموهوبين من البرنامج التدريبي "ITXcelerate"، والذي امتد على مدار 18 شهراً.

وتلقى الخريجون شهادات "دِل" المهنية المثبتة في مجالات مثل إدارة التخزين والمعلومات، وعلوم البيانات وتحليلات البيانات الكبيرة، والتي توفر لهم خبرة فنية رفيعة المستوى وتؤهلهم ليصبحوا قادة الغد في قطاع التكنولوجيا بالمملكة. كما اكتسب الخريجون خبرة عملية قيّمة من خلال التدريب العملي في موقع العمل في مقر شركة دِل تكنولوجيز في الخبر، وتعاملوا مع تحديات ذات صلة بالصناعة في مشروع حالة استخدام مشترك بين دِل وأرامكو.

وتم تصنيف مشاريع حالات الاستخدام لمجموعة الطلاب المشاركة هذا العام، إلى أربع مجموعات، هي:

المجموعة الأولى: السحابة المتعددة والنشر: ركزت هذه المجموعة على تحديث مراكز بيانات أرامكو من خلال دمج بيئات السحابة المتعددة والتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي. ويؤدي اعتماد هذا الحل إلى تحسين محتمل لقابلية التوسع والمرونة والابتكار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمراكز البيانات هذه، وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية.

المجموعة الثانية: الأمن السيبراني: اهتمت هذه المجموعة بحماية بيانات وعمليات أرامكو من خلال تنفيذ حلول أمن سيبراني متقدمة من شركة دِل تكنولوجيز. وعززت المجموعة دفاعات أرامكو ضد التهديدات السيبرانية المتطورة، بما يضمن توفير حماية قوية للبيانات ومرونة للأعمال.

المجموعة الثالثة: الحوسبة عالية الأداء/الذكاء الاصطناعي: تركز عمل هذه المجموعة على تسخير الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لتحويل عملية تحليل البيانات الزلزالية، وتحسين سرعتها ودقتها وكفاءتها. وأدى ذلك إلى تعزيز قدرة الشركة على اتخاذ قرارات أفضل في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

المجموعة الرابعة: مستودعات البيانات: تركز عمل هذه المجموعة على التصدي لتحديات إدارة البيانات، وذلك من خلال تطوير بنية بيانات موحدة تجمع بين فوائد مستودعات وبحيرات البيانات. وأدى هذا النهج إلى تبسيط تخزين البيانات واسترجاعها وتحليلها، وتسريع عملية اتخاذ القرار ودعم النمو المستقبلي للشركة.

وجدير بالذكر أن أطراف التعاون الثلاث، دِل وأرامكو والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، تلتزم برعاية المواهب المحلية وتعزيز منظومة تكنولوجيا نابضة بالحياة ومدفوعة بالابتكار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، والرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي.

ويؤكد تخريج هذه الدفعة المتميزة من المواهب، بحضور الطلاب المشاركين وذويهم إلى جانب مسؤولين من شركة دِل تكنولوجيز وأرامكو والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، على نجاح برنامج "ITXcelerate" في سد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والاستعداد المهني، والمساهمة بتمكين الشباب السعودي من قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات