تم تكريم إريكسون (NASDAQ: ERIC) كأفضل مبتكر لتقنية الجيل الخامس لهذا العام في حفل توزيع جوائز ITP.net للريادة التكنولوجية لعام 2022.

تؤكد جائزة مبتكر العام للجيل الخامس مكانة إريكسون كشركة رائدة في تقنية الجيل الخامس، وحلول الاتصال المتنقل للصناعات، ودورها في قيادة التحول الرقمي عبر مختلف القارات.

جهود إريكسون مستمرة لتعزيز محفظتها لشبكات النفاذ الراديوي (RAN) من خلال إضافة حلول تتعامل مع نشر شبكات الجيل الخامس، وأهداف الاستدامة لمزودي خدمات الاتصالات. أطلقت إريكسون سبعة أجهزة راديو وهوائيات وميزات برمجية جديدة لتوفير الطاقة وزيادة أداء شبكة الجيل الخامس، وزيادات في السعة تصل إلى عشرة أضعاف مع تقليل إجمالي لاستهلاك الطاقة.

قال لاكي لا ريكا، نائب الرئيس ورئيس الخدمات الرقمية في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "يشرفنا الفوز بهذه الجائزة. مع أكثر من 60 ألف براءة اختراع في محفظتنا، و133 من أصل 218 شبكة الجيل الخامس حية على مستوى العالم من إريكسون و27,400 موظف في مجال البحث والتطوير، نؤكد بذل جهودًا هائلة في ابتكار تقنية الجيل الخامس. فالاتصال غير المحدود يؤدي الى احتمالات غير محدودة."

تم تقديم جائزة مبتكر العام للجيل الخامس في حفل توزيع جوائز ITP.net للريادة التكنولوجية 2022 الذي عقد يوم 11 أكتوبر 2022. تُمنح الجوائز للمؤسسات والأفراد الذين يقودون تقنيات مستقبلية والابتكارات الرائدة التي ساهمت في المشهد الرقمي في الشرق الأوسط والنظام البيئي التكنولوجي المزدهر في الخليج.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك com.ericsson.www