الرياض، المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة وبنغالورو، الهند: أعلنت اليوم ITC Infotech، الرائدة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا، عن افتتاح مركزها للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الرياض، وذلك بمناسبة مرور 15 عامًا على بدء عملياتها في الشرق الأوسط.

افتتح المركز الجديد Mr. Sanjiv Puri، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ITC المحدودة ورئيس مجلس إدارة ITC Infotech. مما يؤكد التزام ITC Infotech طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.



وقد تم إنشاء Digital & AI Engineering Hub لتمكين الشركات من تسريع مبادرات التحول الرقمي لديها. سيركز المركز على الهندسة الرقمية، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأتمتة، والحلول القائمة على المنصات، بهدف تحسين المرونة والكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع للمؤسسات، مع تحقيق نتائج أعمال ملموسة.

وفي معرض تعليقه على الافتتاح، صرح Vishal Kumar، الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ في شركة ITC Infotech: "يعكس توسعنا في الرياض التزام ITC Infotech الراسخ تجاه الشرق الأوسط، وثقتنا في مسار النمو الرقمي للمنطقة. سيُمكّننا مركز الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي الجديد من العمل بشكل أوثق مع عملائنا، وتقديم حلول تقنية متقدمة على نطاق واسع، ودعم طموح المملكة العربية السعودية في بناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على الابتكار."

يتماشى هذا التوسع الاستراتيجي بشكل وثيق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تُشدد على تعزيز القدرات الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة.

يؤكد افتتاح مركز الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الرياض التزام ITC Infotech بتوطين الوظائف وتنمية المواهب داخل المملكة. سيعمل المركز على تنمية كوادر محلية ماهرة، وبناء قدرات رقمية، وتقديم حلول قائمة على الخبرة من المملكة العربية السعودية. يعزز هذا الاستثمار بيئة مستدامة تُسرّع التحول الرقمي، وتُحسّن جودة الخدمات المقدمة، وتُمكّن عملاءنا في جميع أنحاء المنطقة من التعاون بشكل أسرع.

تُعدّ ITC Infotech شركة عالمية رائدة في مجال خدمات وحلول التكنولوجيا، بقيادة قسم استشارات الأعمال والتكنولوجيا. تُقدّم ITC Infotech حلولاً مُلائمة للأعمال لمساعدة عملائها على تحقيق النجاح والاستعداد للمستقبل، وذلك من خلال الجمع السلس بين الخبرة الرقمية، والتحالفات القوية في مختلف القطاعات، والقدرة الفريدة على الاستفادة من الخبرة المتعمقة في مجالات أعمال ITC Group. تُقدّم الشركة حلولاً وخدمات تكنولوجية للمؤسسات في مختلف القطاعات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية، والسفر والضيافة، من خلال مزيج من نماذج الأعمال التقليدية والحديثة، كشريك مستدام طويل الأمد.

