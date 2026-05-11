المنامة، مملكة البحرين، أعلنت بينانس البحرين، منصة الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم في المملكة والتي توفّر خدمات عملات رقمية آمنة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، تجديد شهادتي ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27701، في خطوة تؤكد التزامها المستمر بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية الخصوصية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام بينانس البحرين المستمر بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحماية خصوصية البيانات عبر مختلف عملياتها.

تم منح شهادتي ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27701 عبر شركة A-LIGN، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجال الامتثال والأمن السيبراني، والتي تحظى بثقة أكثر من 4,000 مؤسسة حول العالم للمساعدة في إدارة مخاطر الأمن الرقمي. وتُعد A-LIGN جهة معتمدة لمنح شهادات ISO/IEC 27001 لدى كلٍ من المجلس الوطني الأمريكى للاعتماد (ANAB) و هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، لتنفيذ شهادات أنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS).

وقال عبدالله أبوسيف، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في بينانس البحرين: "يعكس تجديد شهادتي ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27701 التزامنا الراسخ بحماية بيانات المستخدمين وتطبيق أعلى معايير الأمن والخصوصية على مستوى المنطقة. ومع استمرار تطور منظومة الأصول المشفره، تبقى الثقة العنصر الأهم في علاقتنا مع المستخدمين. وتعزز هذه الشهادات مسؤوليتنا تجاه المستخدمين والجهات التنظيمية والشركاء، وتؤكد التزامنا ببناء مستقبل مالي آمن وشفاف في مملكة البحرين وخارجها."

وتُعد ISO/IEC 27001 معياراً عالمياً معترفاً به لأنظمة إدارة أمن المعلومات، وقد تم تطويره من قبل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، فيما توسّع شهادة ISO/IEC 27701 هذه المعايير لتشمل إدارة معلومات الخصوصية.

وقال ستيف سيمونز، الرئيس التنفيذي للعمليات في A-LIGN: "نهنئ بينانس البحرين على حصولها على شهادة ISO/IEC 27001، التي تُعد مؤشراً عالمياً معترفاً به على الثقة والأمان. ويسعدنا العمل مع مؤسسات مثل بينانس البحرين التي تدرك أهمية الخبرة في تنفيذ عمليات تدقيق فعّالة، وأهمية تقديم تقارير نهائية عالية الجودة".

تعكس هذه الشهادة التزام بينانس البحرين المستمر بأمن المعلومات وحماية الخصوصية على مختلف المستويات، وتؤكد للعملاء أن حماية بياناتهم ومعلوماتهم تُدار وتُطبق وتُراقب بفاعلية في جميع أنحاء المؤسسة".​​​​​

نبذة عن بينانس البحرين

تُعد بينانس البحرين جزءاً من بينانس، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين التي تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 300 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستويات الأمان المتقدمة والشفافية وتقديمها مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات الأصول الرقمية. وتلتزم بينانس بدعم الابتكار المسؤول وبناء منظومة أصول رقمية شاملة تسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتوسيع الحرية المالية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

https://www.binance.bh

نبذة عن A-LIGN

تُعد A-LIGN من أبرز الشركات المتخصصة في تقديم برامج الامتثال للأمن السيبراني بكفاءة وجودة عالية. ومن خلال الجمع بين خبرات المدققين وتقنيات إدارة التدقيق، توفّر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل SOC 2 وISO 27001 وHITRUST و FedRAMP وPCI وتُعد A-LIGN الجهة الأولى عالمياً في إصدار تقاريرSOC 2، كما تُصنّف ضمن أبرز الجهات المقيمة لاعتمادات HITRUST و FedRAMP.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

a-lign.com

-انتهى-

#بياناتشركات