· المعيار يؤكد التزام أوكادوك باعتماد أفضل الممارسات الدولية لأنظمة إدارة أمن المعلومات

· المعيار شمل مواقع الأعمال الأربعة للشركة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوكادوك، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد والاستشارات الطبية عبر الإنترنت، اليوم عن حصولها على شهادة الآيزو (ISO 27001) لأنظمة إدارة أمن المعلومات. وشمل هذا المعيار المرموق مواقع الأعمال الأربعة للشركة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، والولايات المتحدة، في خطوة هامة تؤكد التزام "أوكادوك" باتباع أفضل الممارسات الدولية لإدارة الأمن.

وكانت "أوكادوك" قد اعتمدت خططاً تفصيلية في إطار الاستعدادات القوية والصارمة للحصول على هذا المعيار، الأمر الذي مكنها من استكمال العملية في غضون عامٍ واحد، حيث تعين على الشركة اعتماد وتوثيق إطار عمل شامل على مستوى الشركة ضم أكثر من 100 عنصر تحكم أمني، بما في ذلك السياسات والإجراءات وإدارة المخاطر وآليات الإبلاغ عن الحوادث، والتخفيف المخاطر، وتدريب الموظفين، والقياس والمراقبة وجهود التطوير المستمر وغير ذلك الكثير.

وباعتبارها أول منصة للتكنولوجيا الصحية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الآيزو (ISO 27001) لأنظمة إدارة أمن المعلومات؛ فقد باتت "أوكادوك" ترسي معايير رائدة تقود للامتثال لسياسات الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال سيرافيم باتيل، مسؤول حماية البيانات، ورئيس إدارة مخاطر الحوكمة الأمنية والامتثال لدى أوكادوك: " بذلنا جهود كبيرة على مستوى الشركة للحصول على معيار الآيزو (ISO 27001)، بدايةً

من الاستثمار في التقنيات الجديدة والموارد الداخلية وصولاً إلى تدريب الموظفين على آليات الامتثال والسياسات الأمنية، ودعم آليات الامتثال المستقبلية لمختلف الأُطر الصناعة. وبالرغم من صعوبة وتقدم المعايير الخاصة بالحصول على هذه الشهادة، إلا أنها تعد خطوة هامة ورئيسية للتأكيد على التزامنا بأمن المعلومات لعملائنا وشركائنا، وضمان أمن البيانات ووجودها في أيد أمينة قادرة على حمايتها بشكل دائم".

وأضاف: ""تعتبر شهادة الآيزو (ISO 27001) بمثابة دليل هام في قدرتنا على حماية بيانات المرضى والحفاظ على سلامة وأمن معلومات العملاء، كما أنها باتت ترسي معايير جديدة تجاه الالتزام بأمن المعلومات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة".

ويأتي الحصول على هذه الشهادة المرموقة بعد سلسلة من الإنجازات الهامة التي حققتها أوكادوك مؤخراً، حيث باتت أوكادوك أول منصة للرعاية الصحية عن بُعد تحصل على موافقة واعتماد هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى حصولها على جائزة الأفضل ضمن فئة منصات الرعاية الافتراضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل شركة الاستشارات العالمية كلاس للأبحاث.

وتسري صلاحية شهادات الأيزو لمدة ثلاث سنوات فقط، إذ يتعين على المؤسسات الحفاظ على خطتها السنوية للتدقيق المراقبة وإعادة التقديم للتحقق من صحتها. ويمكن التحقق من دقة الشهادات عبر سجلات ISO الدولية التي يمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.

وتعتبر منصة أوكادوك لحجز المواعيد والاستشارات الطبية الفورية عبر الإنترنت هي المنصة الشاملة الوحيدة المدمجة بشكل مباشر مع أنظمة السجلات الطبية والصحية الإلكترونية EHR/EMR، لتمكن المرضى من معرفة مدى توفر الأطباء بشكل فوري، وحجز مواعيد الفيديو والمواعيد الشخصية بسهولة ويسر دون الحاجة لأي دعم ومساعدة إدارية. وقد أثبتت تقنية أوكادوك أنها لا تقلل من الأعباء الإدارية وحسب، بل إنها تساهم في الحدّ من التغيب عن المواعيد بنسبة تصل إلى 75%، وزيادة مستوى رضا العملاء، كما أنها تساهم في توفير إيرادات جديدة من خلال خدمة الاستشارات عبر الإنترنت، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين آلية حجوزات المواعيد، وزيادة خيارات الدفع المتاحة للمرضى.

ويعتبر تطبيق الاستشارات الطبية عن بُعد الخاص بشركة أوكادوك من الحلول التقنية الموثوقة التي تعتمدها بعض أبرز الشركات المزودة للخدمات الصحية وشركات التأمين بما في ذلك، بوبا، وضمان، وميدكلينك، وميدكير، ومستشفى الإمارات، ويو إي ميديكال، ونوفوميد، ومستشفى وعيادات فاليان، ومدينة دبي الطبية.

هذا وحققت أوكادوك إنجازاً هاماً خلال العام 2021، تمثل في نجاحها في إدارة أكثر من أربعة ملايين حجز إلكتروني للمواعيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط، وإندونيسيا، بمعدل نمو بلغ سبعة أضعاف في أعداد المواعيد الإلكترونية بين العامين 2020 و2021.

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حول أوكادوك:

تعتبر "أوكادوك"، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت مقرها الإمارات العربية المتحدة تساعد مقدمي الخدمة على التواصل بسلاسة مع مرضاهم.

بالنسبة للأنظمة والخطط الصحية، تعتبر "أوكادوك" شريكاً تقنياً يعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مشاركة المرضى و المحافظة عليهم. بالنسبة للمرضى، فهي عبارة عن نظام أساسي متعدد الإمكانات يقوم برقمنة تجربة المريض ويوفر الوصول إلى رعاية عالية الجودة، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

يحظى حل "أوكادوك" ذو العلامة البيضاء بالثقة من قبل مجموعات الرعاية الصحية والدافعين الرائدة في المنطقة باعتبارها الشركة الناشئة التي حظيت بأكبر تمويل على مستوى الشرق الأوسط، كما تهدف المنصة إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية للجميع.