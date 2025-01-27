(المنامة، البحرين) – أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن حصولها على شهادة اعتماد ISO 37301:2021 (نظام إدارة الامتثال) من المعهد البريطاني للمعايير، لتحقق بذلك إنجازًا كأول مؤسسة في مملكة البحرين تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليجسد الجهود التي تبذلها شركة بنفت لتطبيق أعلى المعايير الدولية في الامتثال، والتزامها بتطبيق الممارسات الراسخة في إدارة الامتثال، فضلا عن خلق ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والمسؤولية.

وقد عبّرت السيدة مريم كمال، مدير أول- إدارة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال في شركة بنفت عن اعتزازها بهذا الإنجاز قائلة: "نشعر بالفخر في أن نكون أول شركة في البحرين تحصل على مثل هذه الشهادة رفيعة المستوى. إنها تعكس حرصنا الشديد على خلق بيئة عمل تتميز بالشفافية والتمسك بالأخلاقيات المهنية وممارسات الامتثال السليمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ان هذا الانجاز يعد دافع لنا لمواصلة جهودنا للتميز."

وقد مُنحت الشهادة بعد إجراء تقييم شامل من قبل المعهد البريطاني للمعايير، تم من خلاله تقييم سياسات وإجراءات وأنظمة شركة بنفت، لضمان امتثالها بالمتطلبات لشهادة ISO 37301:2021.

وبالحصول على هذه الشهادة، ترسي شركة بنفت بذلك معايير جديدة للمؤسسات العاملة في المملكة والمنطقة، مسلطة الضوء على دور الثقافة المؤسسية الراسخة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التميز التشغيلي. ويساهم التزام شركة بنفت المتواصل بأنظمة إدارة الامتثال على تعزيز سمعتها المرموقة، فضلا عن ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في تطبيق المعايير الدولية.

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