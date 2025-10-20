أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيولا كوميونيكيشنز"، التابعة لـ "مجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي، والرائدة في مجال الحلول التسويقية المتكاملة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن شراكة استراتيجية مع شركة iShout Media، إحدى أبرز وكالات التسويق عبر المؤثرين وصناع المحتوى المعتمد على المستخدم (UGC) لإطلاق منصة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووقعت "فيولا كوميونيكيشنز"، و iShout Mediaمذكرة تفاهم تهدف ترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، وبما يسهم في تعزيز مستقبل التسويق الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه "فيولا كوميونيكيشنز"، نحو ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة متكاملة تجمع بين الابتكار الإبداعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وذلك من خلال إطلاق منظومة تسويقية جديدة تستفيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة التسويق الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.

ووفق مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان من خلال هذه الشراكة على دمج الخبرة الإبداعية لـ "فيولا كوميونيكيشنز" في العديد من المجالات الاستراتيجية الإبداعية، والتواصل الاجتماعي مع ما تتمتع به منصة iShout المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قدرات، وبما يمكن من إدارة حملات المؤثرين بذكاء وشفافية للترويج للعلامات التجارية، مع تحليل الأداء وتطوير المحتوى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق عائد جيد على الاستثمار.

وقال بيرو بولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز: "من خلال هذه الشراكة، نواصل التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات، ودعم العلامات التجارية على التفاعل بطرق أكثر ذكاءً وإنسانية تعكس روح الابتكار التي تتميز بها أبوظبي، فالتسويق عبر المؤثرين ليس مجرد وسيلة وصول إلى الجمهور بل علماً دقيقاً قائماً على المعلومات والبيانات والمصداقية والأثر الحقيقي".

من جانبه، قال أمين حرب، الشريك المؤسس لشركة iShout Media: "تُجسد هذه الشراكة رؤيتنا في إعادة تعريف التسويق من خلال المؤثرين عبر الأنظمة الرقمية، لا سيما أن منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للشركات والعلامات التجارية المميزة اختيار المؤثرين الأنسب للإعلان، وتحديد المحتوى بما يتلائم مع طبيعة الجمهور، وتحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار الإعلاني، ومع فيولا، سنرسم معاً ملامح مستقبل أكثر تفاعلا وإنجازاً وابتكاراً في عالم التسويق".

وتشير مذكرة التفاهم إلى حرص "فيولا كوميونيكيشنز" على دمج الإبداع بالتكنولوجيا، وتعزيز شراكاتها المستقبلية مع أبرز المؤسسات الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار رؤيتها لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاتصال التسويقي الذكي في إمارة أبوظبي.

عن فيولا كوميونيكيشنز

تُعد فيولا كوميونيكيشنز، التابعة لمجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي، من أبرز شركات التسويق والاتصال المتكامل في أبوظبي. ومنذ تأسيسها عام 2001، قدّمت الشركة حلولاً مبتكرة في مجالات الاستراتيجية الإعلانية، والإعلام، والتسويق الرقمي، والفعاليات، والعلاقات العامة، وإنتاج المحتوى. وتتعاون فيولا مع العديد من الجهات الحكومية ووالشركات والعلامات التجارية العالمية والمؤسسات الخاصة الرائدة لتحقيق أثر إيجابي في هذا القطاع وتحقيق أثر اقتصادي ملموس في المشهد الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

عن iShout Media

تأسست iShout Media عام 2018 كشركة إماراتية متخصّصة في التسويق عبر المؤثرين وإنشاء المحتوى المعتمد على المستخدم (UGC)، ولها مكاتب في دبي وأبوظبي والرياض. وبعد تنفيذ أكثر من 500 حملة تسويقية ناجحة، تربط iShout العلامات التجارية بجمهورها من خلال سرد قصص مؤثرة، ومحتوى إبداعي، واستراتيجيات مدعومة بالبيانات. وتعتمد الشركة على منصتها الخاصة لاكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وقياس الأداء والتحليلات لتحقيق نتائج ملموسة داخل دولة الإمارات وخارجها.

-انتهى-

#بياناتشركات